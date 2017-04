Camille Lopez, le nouveau "monsieur drop" de l'ASM Clermont Auvergne

Si l'ouvreur clermontois évolue régulièrement à un très haut niveau cette saison, les deux drops réussis dimanche contre le Leinster ont changé son statut dans le cœur des supporters de l'ASM. Camille Lopez a pu le constater jeudi à l'occasion d'une séance de dédicaces.

17 heures dans la librairie les Volcans. Le pilier de l'ASM Vincent Debaty arrive. Il est ponctuel. "une habitude" répond le Belge. Mais pas de Camille Lopez à l'horizon. Un caprice de star ? Pas du tout, le Béarnais a une famille et des enfants. Son arrivée est décalée d'une petite heure. Moment furtif de flottement dans la fil d'attente, mais la bonne humeur revient vite. Il faut dire que tout sourit en ce moment à l'ASM et à ses fidèles supporters.

Vincent Duvivier entouré de Lopez et Debaty © Radio France - Eric Le Bihan

Quatre jours après avoir fait chavirer l'Auvergne, la famille jaune et bleu est sur son petit nuage. Vincent Debaty, puis Camille Lopez se sont prêtés à une séance de dédicaces, à l'occasion de la sortie du livre"Combat Arverne", signé par Vincent Duvivier, le responsable des relations presse de l’ASM, . Cet ouvrage est "une véritable photographie de l’effectif 2016-2017", préfacé par manager Franck Azéma. "Combat Arvernes" est paru chez Revoir Editions au prix de 20 euros.

Auteur d'une saison pleine, tant en club qu'en équipe de France, Camille Lopez a franchi un nouveau palier cette saison. Plus régulier, l'ouvreur clermontois sait prendre ses responsabilités et se montrer décisif dans les moments clés. La Yellow Army a encore pu le constater dimanche dernier. Si Brock James aura toujours une place à part dans le cœur des supporters, le Béarnais est en train de faire oublier peu à peu les coups de pied décisifs de l'Australien. Et d'écrire sa propre histoire. "Que je sois décisif, c'est tant mieux... auprès aux yeux des autres, c'est les gens qui choisiront leur chouchou... Ce qui m'importe c'est que l'équipe gagne".

Camille Lopez nouveau chouchou de la Yellow Army © Radio France - Eric Le Bihan

Camille Lopez avoue quand même avoir repensé de nombreuses fois à ces drops depuis dimanche soir "oui ça revient... je revois le match... la vidéo... tu vois tout ce qui peut se dire... Je n'ai pas la science, ni la certitude d'affirmer, que ça marchera les week-ends suivants... On aura peut-être pas besoin de ce geste-là le prochain match". L'humilité est aussi dans l'ADN du Béarnais, désormais toujours ponctuel... dans les grands rendez-vous.