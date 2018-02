Grégory Martin travaille depuis un an et demi sur un film documentaire, sur le camp de Buglose et sur les parcours des étrangers dans les Landes pendant la Seconde Guerre mondiale. Le réalisateur dacquois cherche encore des témoignages.

Buglose, Saint-Vincent-de-Paul, France

Pour l'instant, ce n'est que la maquette de son documentaire. Ce samedi après-midi à l'Atrium de Dax, Grégory Martin va projeter une heure de film autour du camp de Buglose et des camps de prisonniers coloniaux dans les Landes de Gascogne. "C'est vraiment un projet très important pour moi, explique-t-il. Je suis né à Dax et pourtant, jusqu'en 2009 et la tempête Klaus, je ne connaissais pas l'existence de ce camp. Je veux que mon travail rend hommage à ces gens passés par nos Landes, qu'ils reposent en paix et que leur mémoire ne soit pas perdue."

Le documentariste travaille avec l'association Mémoire du Camp de Prisonniers de Buglose, mais il cherche aussi des témoignages. "Ça devient difficile d'en recueillir car le temps passe et de moins en moins de personnes peuvent s'en rappeler et puis, le camp de Buglose était vraiment à l'écart, personne ne s'en approchait."

Si vous souhaitez apporter votre témoignage, vous pouvez nous contacter à France Bleu Gascogne au 05.58.46.50.50. La conférence de la Société de Borda est organisée à 14h30 samedi à l'Atrium de Dax.