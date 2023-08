Camping-car ou gîte : la Mayenne a du succès pour ce week-end du 15 août

Parmi les camping-caristes, il y a les petits nouveaux et puis les habitués. Jean-Philippe, 71 ans, en fait partie. Depuis huit ans, il vient passer ses vacances à Château-Gontier-sur-Mayenne, sur les bords de la rivière. Il est venu pour le week-end du 15 août, car c'est le début de la foire : "Je me promène, je discute avec les forains. On voit que les gens sont contents, les enfants s'amusent. C'est festif!", sourit-il.

Une bonne ambiance malgré le temps pluvieux

Jean-Philippe ne se laisse pas démoraliser par la pluie, au contraire il fait du point de croix : "Je fais des tableaux au point de croix. Et puis quand il fait beau, je fais ça dehors. Les camping-caristes viennent voir. Il faut dire que voire un homme faire du point de croix, ça change!", explique le retraité. Parmi les occupations de Jean-Marie, qui lui vient depuis huit ans, il y a la pêche. L'homme pêche dans la Mayenne au niveau de Château-Gontier. "Dès qu'il y a de l'eau, ça amène des gens", se réjouit l'homme qui quitte l'été son logement près de l'Espagne, "où il fait de toute façon trop chaud".

Les gîtes prisés des vacanciers

Les gîtes ont du succès pour ce week-end du 15 août, la preuve : "96% de nos logements Gîtes de France sont complets pour le week-end", souligne Laetitia Marion, directrice Gîtes de France Mayenne. Ceux qui ont moins de succès sont ceux qui proposent des locations à la semaine, car les gens cherchent vraiment pour le week-end. Yvette, propriétaire des chambres d'hôte "Ecrin de verdure" souligne qu'elle a dû refuser des gens pour ce week-end. Et d'ajouter que le village a beaucoup de succès : "les gens font souvent un crochet pour une ou deux nuits : sur la route ou le retour de la Bretagne, les gens viennent visiter le moulin, les grottes de Saulges, et bien sûr Sainte-Suzanne".