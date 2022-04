Camping : la saison touristique est lancée en Bretagne

Entre les vacances scolaires, le week-end de Pâques et le beau temps qui s'ajoute à l'équation, les campings bretons ont la côte. La saison démarre fort au camping des Chevrets, à Saint-Coulomb. Il affiche déjà complet.

Matthieu et sa famille profitent de leur mobil-home situé à une cinquantaine de mètres de la plage

"On va pouvoir déposer la bavette!" Arrivé d'Arras, dans le Pas-de-Calais, avec sa famille, Matthieu est en train de faire des grillades devant le mobil-home où il a posé ses valises pour la semaine. "Un petit barbecue, devant un petit paysage... sous la pluie malheureusement!", plaisante-t-il. En vérité, il n'y a pas un seul nuage à l'horizon, mais plutôt un grand soleil dans un ciel bleu azur. "On est à cinquante ou soixante mètres du bord de la mer, il n'y a pas du tout de vent", décrit-il. "De beaux oiseaux qui passent, des bateaux qui passent... On est bien"

Le site affiche déjà complet

Le camping des Chevrets possède 600 emplacements, dont 250 destinés aux tentes et camping-car. Patrick est en train de lire au soleil devant son véhicule : "C'est calme, il y a la mer, on fait de la randonnée, on va à la pêche à pieds... Un beau ciel bleu comme ça, juste au sortir de l'hiver, ça fait du bien !"

Certains emplacements sont encore vide mais ne vont pas le rester longtemps, puisque le site affiche déjà complet. Avec beaucoup de réservations de dernière minute, il a été difficile de s'organiser reconnaît Nicolas Tézenas, directeur du camping : "C'est toujours un peu stressant, les équipées sont arrivées il n'y a pas longtemps et il y a beaucoup de travail pour tout remettre en état".

Une hausse des réservations de 60%

Il faut dire que les réservations ont explosé avec le retour des beaux jours. Nicolas Tézenas n'a jamais vu ça : "Un mois d'avril comme ça, c'est une première. On enregistre une hausse de 60% par rapport à 2019 - le camping était fermé en 2020 et 2021 - et c'est parti pour durer comme ça tout l'été !"