Le manque de Wi-Fi va-t-il menacer les trois étoiles de ce camping breton ?

On est accueillis par une grande éolienne qui alimente 40% de la consommation du camping en basse saison. À gauche, un poulailler et un compost. À droite, près de 150 logements coiffés de panneaux solaires. Pas de doute, le camping de la Torche à Plomeur dans le Finistère est définitivement écolo. En plus de ça, il peut se targuer d'être classé trois étoiles par l'agence de développement touristique de la France, Atout France. L'audit pour renouveler ces trois étoiles aura lieu l'année prochaine. Le problème ? L'un des nouveaux critères exige une couverture Wi-Fi pour tout le site et tous les emplacements locatifs.

"On s'est renseignés pour faire ces investissements, à hauteur de 50.000 euros. Ça nous paraissait exorbitant, tant au niveau du coût, que de notre politique ou de notre culture d'entreprise. On prône la déconnexion numérique pendant les vacances", explique Mathilde Thouzeau, l'une des co-responsables du site classée "Sites et Paysages", à proximité d'une zone Natura 2000.

Le Wi-Fi seulement de 7h à 10h

Ici, on considère que le Wi-Fi tout le temps partout n'est pas forcément nécessaire. On y a accès le matin, de 7h à 10h, au bar du camping. En haute saison, pendant l'été, la bande-passante suffit à peine. Pourtant, ça ne déplaît pas aux clients du site, comme Isabelle, venue de Liège en Belgique : "C'est très bien de ne pas avoir le Wi-Fi toute la journée. Ca nous permet de discuter sans les réseaux sociaux, de faire de vraies rencontres". C'est moins confortable pour sa fille Louise, obligée de se lever le matin pour profiter du réseau.

Le camping a pu trouver une solution avec Atout France grâce à son syndicat la FNHPA. Il faudra être irréprochable sur tous les autres critères de sélection : "On va devoir faire l'effort d'avoir 95% de réussite sur tous les autres critères d'Atout France pour déroger à celui du 100% Wi-Fi. Pour nous, c'est un vrai challenge ! On nous laisse cette opportunité de prouver qu'on vaut tout de même nos trois étoiles", sourit Mathilde Touzeau. Pour les garder, ces étoiles, le camping va devoir rénover une partie des mobil-homes qui voient passer près de 26.000 nuitées par an.