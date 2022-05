En bord de Loire, les campings font carton plein pour le week-end de l'Ascension

Un dernier coup de tondeuse avant d'ouvrir les portes ! Au camping du jardin botanique, près d'Amboise, Maryse et son mari règlent les derniers détails : "les mobiles-homes sont prêts, il ne reste plus qu'à faire les courses". Cette semaine, ils hébergent entre autres un groupe de cyclistes sur le chemin de la Loire à vélo. "Des campeurs qui apprécieront une bonne pizza le soir, avec de la pâte fraiche !"

Enfin une saison "normale"

Comme la plupart des campings de la région, le Jardin Botanique affiche quasiment complet ce week-end. Un soulagement pour les gérants, après deux saisons d'été marquées par la crise sanitaire : "Toutes les restrictions, les mesures à mettre en place... c'était pas facile" se souvient Maryse. "En plus ici on est pas en bord de mer, il y avait des jauges ! Résultat, on a eu beaucoup moins de monde que les années précédentes, alors qu'on avait cartonné en 2019". Selon elle, les campeurs ont aussi hâte de retrouver le grand air : "Les gens sont pressés de sortir. De se retrouver en famille, entre amis, de sa balader. ça se sent."

Le boom des camping-cars

Même son de cloche au camping de L'île d'or, au centre ville d'Amboise. Ici, on remarque la multiplication des campings cars tout équipés : "On nous demande en priorité un emplacement au calme, pas collé aux autres, avec internet et électricité" explique Alexandra, la réceptionniste, "les gens veulent recréer le confort de chez eux, au camping".

Exit la toile de tente et le matelas gonflable, les camping-cars se multiplient depuis la pandémie. © Radio France - Mathilde Cariou

Une "pénurie" de saisonniers

Seul bémol : cette année, les saisonniers ne sont pas vraiment au rendez-vous. à quelques jours du début de l'été, des postes restent à pourvoir dans de nombreux hôtels, restaurants et campings de la région. "Ce sont des postes difficiles" suppose Alexandra. "Moi je suis chargée d'accueil, mais il y a aussi le ménage, le service... avec souvent des horaires décousus, et pas de vacances jusqu'à la fin de la saison, il faut l'accepter". Au camping de Jardin Botanique, Maryse aussi a eu du mal a compléter son équipe : "On passe par pôle emploi, par indeed... mais souvent ça n'aboutit pas ! Moi j'ai de la chance, j'ai deux employées qui me sont fidèles d'années en années, mais je vais devoir me mettre en renfort pour que tout soit fait". Une problématique qui touche l'ensemble du secteur de l'hôtellerie restauration : de nombreux saisonniers ont quitté la profession, faute de travail pendant les deux années de crise sanitaires.