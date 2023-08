Camping sous la pluie : "k-way, claquettes, on continue !"

"De toute façon, ça va être un été pourri." Le constat est sans appel pour Aurélie, qui vadrouille avec sa famille dans un petit camping car accompagné d'une tente. Angleterre, île d'Oléron, Poitiers et maintenant en Gironde : la pluie les a suivi tout le long de leur parcours de vacances... "j'ai vraiment trop les boules"

"C'est bien galère, mais ça fait partie de l'aventure !"

Mais contre mauvaise fortune, bon cœur, Aurélie s'amuse de ce voyage mouillé : "Le camping sous la pluie c'est être réveillé dans la nuit par la tempête et ne pas savoir dans quel état tu vas retrouver tes affaires le lendemain... C'est bien galère, mais ça fait partie de l'aventure!" Tour d'horizon du campement, l'entrée de la tente a pris l'eau, "là j'avais laissé une serviette de plage, elle est trempée... Mais bon, on ne va pas aller à la plage, donc..." Aurélie préfère en rire, Le réchaud ne résiste pas à la pluie : "Pour cuisiner c'est compliqué... On va plutôt aller au restaurant, c'est une bonne excuse !"

On adapte le programme

Restaurant, visites en intérieur... "on adapte le programme, les horaires, on est en vacances après tout on a le temps" sourit Florence, qui a profité d'une éclaircie pour sortir manger devant sa tente, avec son fils. "La pluie a démarré à 6h ce matin, donc on devait aller à Bordeaux mais... on n'a pas bougé !" Pour ces sudistes, c'est le vrai dépaysement, "chez nous, là, il fait 37 degrés."

Les campings toujours complets

Beaucoup de campings girondins affichent tout de même complet ou presque. Dans les mobil-homes on craint moins la pluie, et les campeurs en van et en tente sont téméraires et prennent leur mal en patience en attendant le retour du beau temps, "on a les k-way, les claquettes, on continue !"