Candidature franco-suisse des savoir-faire en mécanique horlogère au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco

Les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sont candidats au Patrimoine immatériel de l’Unesco. La Suisse a déposé ce dossier en collaboration avec la France, en particulier le Grand Besançon et le Pays horloger.

Franche-Comté, France

La candidature des savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art a été officiellement déposée ce lundi à l’Unesco en vue d’une inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art comprennent l’artisanat horloger situé dans l’Arc Jurassien ( Grand Besançon et Pays Horloger côté français). La candidature portée par la Suisse a été préparée par l’Office fédéral de la culture avec un groupe de pilotage binational regroupant des artisans, des formateurs, des représentants de musées et de collectivités territoriales françaises : la communauté d’agglomération du Grand Besançon et le Pays Horloger.

Une belle opportunité pour l'horlogerie régionale", Jean-Louis Fousseret, président du Grand Besançon

"Pratiques et transmission sont au cœur de cette candidature qui représente une belle opportunité pour l’horlogerie régionale, souligne Jean-Louis Fousseret, président du Grand Besançon. Les artisans indépendants et les entreprises, l’observatoire – l’un des trois au monde à certifier les chronomètres – le musée du Temps, l’offre de formations et l’activité de recherche, toutes les facettes de ce savoir-faire sont réunis à Besançon" ajoute le maire de la capitale comtoise.

A l’issue d’une procédure d’évaluation qui durera près de 18 mois, l’Unesco devrait faire connaître sa décision en novembre 2020.