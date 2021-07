Cannes : qui aura la palme d'or? un voyant nous répond

Fin du festival de Cannes après une quinzaine consacrée au 7ème art. Le jury présidé par Spike Lee va se retirer avant d'annoncer le palmarès qui va récompenser une sélection particulièrement riche et représentative de la vitalité du cinéma mondial. A Cannes le palmarès attribue trois principales récompenses, la palme d'or la plus prestigieuse, le grand prix une sorte de médaille d'argent et enfin le 3ème prix, le prix du jury. Plutôt que de se perdre en conjecture, nous avons rencontré un voyant pour essayer de connaitre le trio gagnant.

Didier Doryan et "son Oracle bleu" cherche des intuitions pour le palmarès 2021 © Radio France - Alexandre Mottot

Et le Palmarès 2021 sera...

Le voyant niçois Didier Doryan a déjà trouvé 5 fois les heureux gagnants sur les 7 dernières éditions. Il a accepté de se pencher sur le palmarès et de faire "une immersion" dans le programme pour susciter des flashs et des visions.

D'abord Didier Doryan voit que le prix de la mise en scène récompensera le film "Drive my car" réalisé par le japonais Ryusuke Hamaguchi, en raison d'une alternance subtile de dialogues et de silences.

D'après lui le prix du jury ira au réalisateur Paul Verhoeven pour le film "Benedetta" avec Virginie Efira, Lambert Wilson et Charlotte Rampling. Et c'est l'osmose du trio d'acteur qui lui indique une telle intuition ainsi que le légendaire réalisateur néerlandais.

Le grand prix sera décerné "aux Olympiades" de Jacques Audiard, des intuitions l'ont convaincues, c'est aussi un clin d'oeil à l'attention des dieux grecs sur lesquels il a fait un livre.

Enfin selon lui la palme d'or va être attribué au film "Annette" de Leo Carax, un film artistique dont il compare le réalisateur à un souffleur de verre.

les prix d'interprétations

Qui pour les prix d'interprétation masculine ou féminine? Avant l'annonce du palmarès Didier Doryan. a bien voulu nous donner ses prédictions et il nous a même montré comme il procède.

Didier Doryan s'attache à regarder la liste complète des films en compétition officielle. "il faut éplucher les articles pour être dedans, être en immersion". Pas de doute pour lui Sophie Marceau est favorite pour le prix d'interprétation féminine. "Elle est merveilleuse" plaide-t-il. "On adore Sophie. Et puis j'ai tellement été traversé"

Le voyant confesse également un coup de coeur à l'attention de Leila Bekhti pour le film "les intranquilles" de Joachim Lafosse.

Pour le prix d'interprétation masculine. Didier Doryan fouille les listes jusqu'à ce que ses intuitions ne tombent en arrêt devant le nom d'Amir Jadidi, l'interprète principal du film "Un héros" signé de l'iranien Asghar Panahi "Par exemple, voilà. Lui, je le ressens bien, Amir, Un héros, j'irai vers Amir, éventuellement. C'est comme ça que je travaille. Je regarde les comédiens et après, je suis au ressenti. Vraiment, je suis en travail d'empathie et de flashs".

Se mettre à la place du jury

Le jury présente un grand choix de personnalités différentes. "Spike Lee le président du jury est un personnage énigmatique j'essaye d'être dans sa tête mais je ne suis pas télépathe. je suis voyant. A Cannes il y a des bruits de couloirs, et des bruits de fond. Moi j'essaie d'apporter mon bruit à moi, ma voyance, ça fait partie du festival du Cannes". Didier Doryan est également enthousiaste à l'idée de la participation de Mylène Farmer, une musicienne qui a déjà fait en quelque sorte des petits films très forts avec Laurent Boutonnat dans sa période baudelérienne. "Art chant danse et cinéma sont entièrement réunis dans Mylène Farmer!" C'est ce qui fait penser qu'il est absolument possible qu'un film totalement inconnu ne vienne s'immiscer dans le classement final. "ça fait partie de l'adn du festival".

Egalement surnommé le voyant des stars, Didier Doryan a donné plusieurs fois les bons palmarès dans le passé, parfois dans le désordre. Du reste il insiste auprès de ses clients sur le fait que les gens dans leur différence forme une "mosaïque du monde". Son exercice de voyance finalement reste assez proche de l'univers du cinéma. Il s'agit de raconter le monde et de mettre en forme cette mosaïque, à ceci près que certaines histoires brillent de l'éclat particulier de la palme d'or.