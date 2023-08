Canicule : comment éviter le coup de chaud au festival de théâtre de rue d'Aurillac ?

On va frôler les 40 degrés de ressenti ce mercredi midi place de l'hôtel de ville à Aurillac pour le lancement officiel de l'édition 2023 du festival international de théâtre de rue. La ville la "plus froide de France" n'est pas épargnée par la vague de chaleur qui touche le pays cette semaine. Le département du Cantal est placé en vigilance orange à la canicule .

"C'est un sujet que l'on a pris à bras-le-corps, assure Pierre Mathonier le maire d'Aurillac. En concertation avec la préfecture, l'association ECLAT et les compagnies, nous avons organisé (en fonction de la canicule) le timing des spectacles, les emplacements et surtout nous avons mis à disposition des brumisateurs et des packs d'eau".

Depuis le début de la semaine, la commune d'Aurillac a également disposé 173 points d'eau potable à travers tout le festival (carte ci-dessous).

Les points d'eau potable à disposition du public pendant le festival - Préfecture du Cantal

L’association départementale de Protection civile sera également, comme chaque année, présente sur le festival. Elle est joignable par téléphone au 04.71.64.09.11.

Ses trois points de permanences sont situés :

Place Gerbert de 13 heures à 03 heures

Rue des Carmes de 13 heures à 03 heures

Terrain de sports de Marmiers de 20 heures à 03 heures

Festivaliers et compagnies vont s'adapter

On attend environ 120.000 personnes dans les rues d'Aurillac pour les quatre jours du festival. Malgré la chaleur, le record de fréquentation de l'an dernier pourrait être battu selon les organisateurs mais avec sans doute quelques adaptations de la part des festivaliers. "On ne va pas souffrir sous la chaleur, explique Michel, originaire de Montpellier*. On viendra en soirée après avoir passé la journée au lac*". "Et puis surtout boire beaucoup d'eau", ajoute son ami Marc-André.

Pour les compagnies comme celle de Lucas qui propose un spectacle de danse, "on ne peut pas se gaver d'eau car on va suer donc pour les portées acrobatiques, c'est dangereux. On reste bien à l'ombre avant le spectacle. Et puis, on se couvre de magnésie. Une poudre blanche qui nous empêche de glisser".