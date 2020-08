CANICULE : gagner de l'altitude pour gagner en fraîcheur

Pour éviter la surchauffe du ballon, c'est tôt le matin ou tard le soir, que les pilotes de montgolfières volent pour prendre de l'altitude et aller chercher un peu de fraîcheur.

On perd environ 6 à 7 degrés tous les 1.000 mètres !

Rémi Ouvrard, jeune pilote de Montgolfière de Châtellerault reconnait que ces jours-ci avec les fortes chaleurs, il doit adapter ses vols "Vous ne verrez jamais un ballon voler en pleine journée, en effet s'il nous faut habituellement de l'air chaud pour que le ballon s'élève, là c'est différent. Une bulle d'air chaud dans un air froid, et votre ballon s'élève mais quand il fait plus de 30 degrés vous risquez non seulement d’abîmer la toile avec un risque de surchauffe mais en plus le vol devient compliqué avec des vents chauds qu'on a du mal à maîtriser".

Voler le matin et le soir pour éviter la chaleur c'est aussi bénéficier d'une belle lumière. - Rémi Ouvrard

En revanche, c'est aussi un mal pour un bien reconnait Rémi Ouvrard, car "le matin ou le soir, on peut bénéficier de belles lumières comme en ce moment les survols de la vallée de la Loire, ou encore comme la semaine dernière au dessus de Niort".