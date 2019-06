Canicule : le parcours de l'Ironman de Nice raccourci

Alpes-Maritimes, France

Comme si la canicule ne suffisait pas, la pollution de l'air est venue s'ajouter aux fortes chaleurs ces dernières heures dans les Alpes-Maritimes, pour rendre les conditions encore plus difficiles ce dimanche pour les coureurs de l'Ironman de Nice.

Cette 15e édition risque d'être un enfer pour les 2 900 participants qui se sont inscrits cette année (professionnels et amateurs confondus). L'épreuve a bien failli être annulée puisque le ministère des Sports a fait passer la consigne aux préfets d'annuler les compétitions sportives ce week-end dans les départements concernés par la canicule.

Pour éviter d'annuler l'épreuve, les organisateurs ont donc négocié avec la préfecture et ont obtenu le maintien de l'Ironman en allégeant le parcours. Il y aura bien 3,8 km de nage pour démarrer, mais ensuite, les organisateurs ont retiré du parcours 30 km de vélo et une dizaine de km de course à pied. La montée de la Condamine avec ses passages à 15 % par exemple est supprimée et une portion du col de Vence est également rayée du parcours. Concernant le marathon, les coureurs devaient effectuer quatre boucles sur la promenade des Anglais. Ils n'en feront que trois.

Le parcours natation de l'Ironman de Nice - Capture d'écran

Le parcours vélo de l'Ironman de Nice avant modification du parcours. - Capture d'écran

Le marathon de l'Ironman de Nice sera amputé d'une boucle sur la promenade des Anglais - Capture d'écran

Le départ sera bien donné juste avant 6h30 pour les athlètes professionnels et à 6h30 pile pour tous les coureurs amateurs. Les meilleurs devraient boucler ces 185 km d'effort en 7h au lieu de 8 heures pour un parcours classique. Le Belge Fred Van Lierde fait figure de grand favori, lui qui a remporté cinq fois l'épreuve et notamment les deux dernières éditions. Chez les femmes, la Française Manon Genêt espère faire mieux que sa 3e place de l'an dernier. Elle aura en face d'elle notamment l'Australienne Carrie Lester, vainqueur ici en 2017. Parmi ceux qui participent pour la première fois, on retrouve le nageur Camille Lacourt, qui espère tout simplement finir.

Pour encadrer la course, 200 agents de sécurité et 350 signaleurs sont mobilisés tout au long du parcours, qui sera protégé par 200 blocs de béton et 16 véhicules tampons.

