Canicule : le spectacle son et lumière sur la cathédrale d'Orléans annulé temporairement

Le spectacle "son et lumière" est annulé sur la cathédrale d'Orléans, mardi 11 et mercredi 12 août, à cause de la canicule, annonce la Ville. En fait, il fait trop chaud dans la salle à partir de laquelle se fait la projection. Ce spectacle se déroule le soir à partir de 22h30 depuis le 16 juillet.