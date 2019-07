Canicule : les piscines du Grand Cognac élargissent leurs horaires d'ouverture

Charente, France

Avec l'épisode de canicule, les horaires d'ouverture des piscines du Grand Cognac sont élargis à partir de ce lundi et jusqu'à mercredi inclus. Ca concerne le centre aquatique X'Eau qui sera ouvert de 10h à 20h sans interruption. Les piscines intercommunales de Jarnac et de Châteauneuf-sur-Charente, elles, seront toutes les deux ouvertes de 14h à 20h aujourd'hui et demain. Mercredi, vous pourrez aller vous y baigner de 10h à 12h puis de 14h à 20h.