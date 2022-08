Canicule : Niort agglo étend jusqu'à 20 heures l'ouverture de trois piscines de jeudi à samedi

Avec la canicule, les bassins extérieurs des piscines de Pré-Leroy à Niort, Jean-Thébault à Magné et Châtelet à Sansais-La-Garette sont ouverts plus tard le soir, jusqu'à 20 heures, entre le jeudi 11 août et le samedi 13 août.