Canicule : où se baigner dans le département des Vosges ?

Pas moins de 34 degrés attendus ce mercredi dans le département des Vosges. Et même 37 ce jeudi à l'occasion de la 3ème grosse vague de chaleur de l'été. Les baigneurs vont se mettre à la recherche des nombreux points de fraîcheur que comptent les Vosges afin de passer plus facilement cette canicule. Mais tout n'est pas autorisé ni surveillé.

Les lacs

Sans surprise, les lacs sont les plus plébiscités dans les Vosges. Avec les incontournables en tête : le lac de Gérardmer et le lac de Longemer. Ce premier est ouvert à la baignade grâce à ses nombreuses plages. Prudence néanmoins car certaines petites plages ne sont pas surveillées, malgré la bonne saison touristique qui se dessine cet été. Pour le second, pas de surveillance non plus, il faut donc rester vigilant si vous souhaitez y nager un peu.

D'autres bases de loisirs sont également ouvertes aux baigneurs. A Thaon-les-Vosges par exemple ou encore à Saulxures-sur-Moselotte. Cette fois-ci, la surveillance est assurée en journée et d'autres activités aquatiques sont également à découvrir.

Les interdits

Comme côté Meurthe-et-Mosellan, la baignade dans les eaux de la Moselle est interdite pour des raisons de sécurité. Pas possible d'aller non plus à Pierre-Percée, dont le petit lac de la plaine est à cheval entre les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. Les algues ont contaminé les eaux, tout comme dans le grand lac à quelques mètres de là.

Dans la plaine, les lacs de Contrexéville sont ouverts à la pêche mais pas à la baignade. Si vous êtes donc dans le secteur des lacs de la Folie, vous n'aurez pas d'autres choix que de vous dirigez vers la piscine installée à l'entrée. Elle est surveillée les après-midis tout au long de l'été.