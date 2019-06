Canicule : où se mettre au frais ce week-end dans la Somme?

Somme, France

Certes, quand on parle de se rafraîchir, on s'imagine volontiers piquer une tête dans la mer, mais il y a d'autres solutions. Si vous aimez le calme tout en restant au bord de l'eau, vous pouvez par exemple opter pour la base nautique de Loeuilly, au cœur de la Vallée de la Selle. Un endroit idéal pour pique-niquer ou même faire une descente en canoë, pour les plus téméraires.

Vous pouvez aussi vous rendre en forêt : plusieurs itinéraires de balade vous sont conseillés par l'office du Tourisme de la Somme. Notamment au cœur de la forêt de Crécy-en-Ponthieu et ses huit boucles pédestres, à la découverte de vingt arbres remarquables.

Autre spot, sous terre cette fois, avec les inévitables grottes de Naour. À la surface, on pense aux musées climatisés, les passionnés d'histoire peuvent par exemple se réfugier au musée Somme 1916 à Albert. Enfin, si vous êtes en ville, il y a aussi les bibliothèques et même les lieux de culte. À Amiens, l'entrée de la cathédrale est libre, de quoi se mettre au frais. À l'intérieur de notre bel édifice, il ne fait après tout qu'une vingtaine de degrés.

Et pour ceux qui pousseront tout de même jusqu'à la côte, sachez que l'eau est à 16 degrés en ce moment au Touquet.