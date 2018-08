Mézières-en-Brenne, France

"On a déjà eu 41°C à l'ombre, record à battre !" plaisante le président de la Randonnée de la Brenne et maire de Mézières-en-Brenne, Jean Louis Camus. Pour cette 32ème édition de cette rando à pied, à cheval, à VTT, ou en attelage on fait attention, mais les organisateurs ne sont pas alarmés.

Chapeau ou casquette obligatoire

Les étapes de 25 à 36 km sont traditionnellement agrémentées d'arrêts "ravitaillements musicaux", "découverte de la nature" et "patrimoine et traditions ". Là il y a aura aussi de quoi supporter les températures très élevées. Tous les deux kilomètres un point d'eau sera installé au lieu de "trois, quatres, parfois cinq kilomètres les années précédentes" explique Jean-Louis Camu. Pour les chevaux : des cuves d'un mètre cube seront remplies régulièrement sur le parcours grâce à des navettes.

Surtout, pour le maire de Mézières, il faudra respecter les règles de base. "Chapeau, casberrquette obligatoire. Quand il y a possibilités passer à l'ombre plutôt qu'en plein cagnard. Toujours s'arroser et surtout : boire de l'eau !" insiste le président de la Rando de la Brenne. S'il ne s'inquiètent pas c'est tout simplement, "parce qu'il en a déjà vu de toutes les couleurs" avec des organisateurs qui ont plus de 32 ans d'expériences.

Les randonnées auront lieu les 3, 4 et 5 août 2018 avec près de 500 participants par jour.