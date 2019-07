Canicule : visite des mines d'argent à Melle où il fait 13° toute l'année

Melle, France

13 degrés, une température qui peut faire rêver en ce moment. Pour la trouver, il faut se rendre aux mines d'argent de Melle, dans les Deux-Sèvres. "Il fait bon", lance Anne, venue en famille de Normandie. "On a regardé plusieurs sites et c'est vrai qu'on s'est dit tiens là on devrait avoir frais. Et ça nous intéressait aussi", précise cette visiteuse.

Les mineurs ont creusé plus de 30 kilomètres de galeries à Melle © Radio France - Noémie Guillotin

Des mines redécouvertes au 19e siècle

Les mines d'argent de Melle, un site exploité au Moyen-Age, du 7e au 10e siècle et redécouvert au 19e siècle. "A l'époque un minerai été extrait, la galène, qui contient beaucoup et un tout petit peu d'argent et on explique pendant la visite comment on faisait pour récupérer ce minerai...", détaille Jean-Philippe Marnais, directeur du site. De l'argent qui servait "à faire de la monnaie, l'ancêtre de l'euro qui étaient les deniers et les oboles".

6000 à 7000 personnes viennent sur le site chaque été © Radio France - Noémie Guillotin

Six visites sont organisées tous les jours.