Cannes : David Guetta, Kungs et Martin Garrix au programme des prochaines Plages Electroniques

Le festival cannois des Plages Electroniques a dévoilé la plus grosse partie de sa programmation pour la prochaine édition du 5 au 8 août prochain. Avec des stars mondiales comme David Guetta ou encore le toulonnais Kungs.

Des grands noms connus du grand public et quelques pointures plus pointues : les Plages électroniques version 2022 se dévoilent. Du 5 au 8 août prochain vous pourrez danser au son de David Guetta, du toulonnais Kungs ou encore de Martin Garrix pour les plus connus.

La programmation est à retrouver plus en détail ici.

D'autres artistes chers aux fans d'électro viendront aussi enflammer les nuits cannoises, comme l'Allemand Paul Kalkbrenner.