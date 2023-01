Cannes : découvrez comment on décrypte une scène de crime

On les voit dans des séries comme Profilage ou Esprits Criminels.... les profilers permettent d'apporter des informations sur les crimes, et à déterminer les caractéristiques physiques et psychologiques grossières d'un coupable. Mais, dans les séries, on est peut-être bien loin de la réalité.

ⓘ Publicité

Cannes Université programme une conférence, donnée par Sandrine Skiller qui nous apporte un éclairage réalise sur ces sciences du comportement. Diplômée en droit, Sandrine Skiller a étudié l'analyse criminelle et comportementale (méthodologie FBI), elle est membre partenaire de l'association de Criminalistique au Québec, et travaille en collaboration avec l'association AVANOR (pour les victimes d'affaires criminelles non résolues). Bref, elle s'y connait.

Plus d'infos