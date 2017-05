Eric Falcon : portrait d'un projectionniste aux 33 palmes d'or

Il donne vie aux salles de cinéma du Palais des Festivals de Cannes depuis 33 ans. Sans lui, sans ses collègues, l'écran reste noir, le silence fige ces pièces aux sièges rouges. Eric Falcon est projectionniste au Palais et cette année, il vit son dernier Festival de Cannes.

Eric Falcon c'est d'abord une rencontre. Un homme simple, naturel, timide au premier abord mais souriant et chaleureux. Il y a 33 ans, il est devenu projectionniste au Palais des festivals... par hasard. Il a commencé comme coursier en 1977 et 6 ans plus tard, au fil des rencontres, il est embauché en tant que projectionniste.

Eric Falcon raconte ses débuts Copier

Une vie à rencontrer des stars de cinéma et pourtant...

Tout au long de sa carrière Eric Falcon a croisé ces stars de cinéma qui font rêver le public : de Catherine Deneuve au détour d'un ascenseur à Clint Eastwood lors du pot d'anniversaire d'un collègue. Il se rappelle aussi de réalisateurs comme Ken Loach ou Mathieu Almaric, pour qui son avis de projectionniste comptait pendant les séances tests.

Eric Falcon a été consulté par les plus grands réalisateurs Copier

Mais à la veille de la retraite, ce ne sont pas ces célébrités qu'il retient, comme si elles n'étaient qu'une traînée de poussière d'étoiles dans sa carrière, des paillettes éphémères. Le plus beau souvenir d'Eric Falcon ce sont ses collègues. Ces gens avec qui il a travaillé d'année en année, de festival en festival, des allées et venues incessantes. Finalement le plus important à ses yeux, c'est l'humain, les liens qu'il a tissé avec chacun de ses collègues.

Le plus beau souvenir d'Eric Falcon, ce sont ses collègues Copier

Le projecteur 35 mm du Théâtre Claude Debussy, au Palais des festivals © Radio France - Marion Chouly

Une carrière marquée par une révolution technologique

Le premier film numérique projeté au Festival de Cannes, c'était en 2005. Il s'agissait de Sin City de Frank Miller et Robert Rodriguez. Eric Falcon se souvient qu'après ça, ce fût l'escalade... jusqu'à ce que l'argentique ne soit dépassé : adieu les bobines. L'arrivée du numérique a chamboulé le métier de projectionniste. Aujourd'hui tout se fait par ordinateur. Eric Falcon reconnaît qu'il faut se moderniser mais garde une pointe de nostalgie. Les gestes et le toucher des bandes argentiques lui manquent.

Eric Falcon explique en quoi consistait son métier avec l'argentique et comment il travaille aujourd'hui, avec le numérique Copier

Les coulisses du Palais des festivals, là où les projectionnistes et les monteurs s'affairent jour après jour © Radio France - Marion Chouly

Son dernier Festival de Cannes

Après 33 ans passés derrière des projecteurs, à changer des bobines ou à cliquer sur un ordinateur, Eric Falcon s'en va. En avril 2018, il part à la retraite, serein, heureux, conscient d'avoir eu une carrière et une chance incroyables. Il emportera quand même avec lui quelques outils de projectionniste : une bobine de film, une colleuse... Des souvenirs précieux, témoins d'une époque.