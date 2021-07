PHOTOS : Cannes inaugure le Cineum, son multiplexe qui amène le festival dans le quartier de la Bocca

Cannes a son festival de cinéma. Et maintenant Cannes a le Cineum son tout nouveau multiplexe situé dans le quartier de La Bocca. Le maire de Cannes et le président du festival de Cannes sont venus inaugurer cet édifice qui veut être à la fois un lieu de vie, de culture et une oeuvre d'art

Le bâtiment est signé Rudy Riciotti, connu pour avoir imaginé le Mucem à Marseille. Son architecture emploie largement le béton comme matière première. Il crée alors des structures uniques et des formes. L'emplacement dans la ville ainsi que la lumière viennent donner des jeux d'ombres et de relief. Pour le Cineum l'architecte a utilisé des panneaux de béton de forme triangulaire afin de constituer d'une certaine manière une forme de nuage géométrique, dont l'interprétation reste ouverte selon lui.

Le multiplexe Cineum à Cannes la Bocca © Radio France - Alexandre Mottot

Un cinéma "total"

Du côté des salles de projections 2.450 places sont réparties sur les 12 salles haute technologie. La grande salle comprend 501 places et 12 places pour les handicapés. L'écran géant mesure lui la surface d'un terrain de tennis et 84 hauts parleurs donnent un relief particulier au son du film, c'est le son immersif.

Ecran géant du Cineum © Radio France - Alexandre Mottot

Le système développé par l'entreprise Delair, récompensée par les techniciens de l'académie des oscars a été choisi. Il permet de restituer le son devant l'écran qui lui n'a pas besoin de trou et restitue donc la finesse de l'image. La technologie IMAX laser fait un rendu écran impressionnant. Chacune des salles du multiplexe possède des caractéristiques techniques propres.

David Lisnard le maire de Cannes et Pierre Lescure le président du festival de Cannes essaient les fauteuils © Radio France - Alexandre Mottot

Des fauteuils aussi agréable que du coton

Les fauteuils ont fait l'objet d'une attention particulière. Ils sont particulièrement moelleux et confortables comme du coton. Chaque fauteuil possède ses larges accoudoirs. Grâce à un système électrique le fauteuil est inclinable. Il est possible de faire monter ou descendre ses jambes ou son buste, et donc de voir les séances en position allongée. Chaque fauteuil est disposé pour laisser un maximum d'espace devant soi afin de libérer les jambes. Dans une des salles de projections les hauts parleurs sont intégrés aux fauteuils.

Pour l'heure, le Cineum ne projette que les long-métrages en compétition au Festival de Cannes. L'occasion malgré tout de découvrir cet édifice singulier et ce lieu de vie. Un budget de 30 millions d'Euros et voilà un bâtiment ultra-moderne construit pour durer longtemps et surtout l'occasion de ramener la culture dans ce quartier un peu excentré de la ville.

Amener le festival de Cannes à la Bocca

Bien connu des cannois le quartier de la Bocca a parfois l'impression d'être oublié. Le projet de multiplexe fait figure de réponse à ce problème. La construction d'un IUT en face du multiplexe va contribuer à changer ce quartier.

Pour Najia et sa fille Sonia "_On est obligé d'aller jusqu'à Cannes pour tout, c'était une grosse injustice et c'est réparé. Oui, ça va beaucoup faire bouger les choses sur La Bocca." Najia reprend avec enthousiasme et humour "J'ai sept petits enfants et je veux y aller avec eux. C'est pas loin, donc on amène les petits au cinéma et on va faire les courses. Après, on revient pour chercher les petits. C'est très bien"_ conclut-elle en rigolant.

Claudine elle constate que ''Depuis un an ou deux, ça bouge. On en fait plus pour la Bocca, mais il y en a vraiment besoin que parce qu'on était les oubliés de Cannes"

L'IUT et le Cinéum côte à côte © Radio France - Alexandre Mottot

Pour le maire de Cannes David Lisnard, implanter un cinéma est un enjeu considérable 'Une belle salle avec du public, c'est une expérience unique. C'est comme d'aller au stade de foot, à la télé, c'est formidable, mais dans un stade, c'est tellement mieux pour le cinéma, à la télé, c'est sympa ou sur son écran, c'est sympa. Mais c'est tellement mieux dans une salle. Là, le spectateur, il se sent respecté, vient ici, il achète un ticket. Ensuite, il a des conditions de qualité et de confort. Ce sont des projections absolument inouïes. Et c'est comme ça que on progresse".

L'occasion d'interroger David lisnard sur son rapport à la culture. "Moi je viens d'un milieu simple, un milieu modeste, où par la culture et par le sport d'ailleurs aussi on peut se faire un capital propre, intellectuel, qui nous permet d'échapper au déterminisme, qui nous permet d'être libre, d'être indépendant. Et je crois qu'il est absolument nécessaire, pour retrouver une ambition française, de retrouver une ambition éducative et une ambition culturelle. Et pour cela, de faire en sorte que chacun, quel que soit son milieu social, quelles que soient ses origines, ses croyances, qu'importe, ait accès au patrimoine culturel, celle des oeuvres d'art qui résiste au temps. La seule chose qui compte, c'est qu'en tant qu'habitant, on se sente possesseur de tout cela et qu'on puisse être transmetteur de culture, de passion. Là, on a tous les films du festival. Maintenant, les projets à La Bocca, c'est formidable pour la population. Après certains, ça intéresse, d'autres pas. C'est normal, c'est la vie. En tout cas, c'est accessible".

La culture fait partie des enjeux majeurs pour le maire de Cannes. Et cette curiosité peut même être décisive pour Pierre Lescure , venu inaugurer le nouveau cinéma de la Bocca. Le président du festival de Cannes a lui conscience qu'un tel endroit peut ramener de nouveaux publics. "Comme une source, y a pas plus désirable qu'un lieu comme celui là, qui est déjà beau quand on approche, qui est beau à l'intérieur. Il y a cinq à six expériences dans des salles qui ont toute leur cachet, leurs technologies qui fait qu'il va y avoir un truc en plus. Quel que soit notre âge aujourd'hui, on est épaté par à la fois une nouvelle manière de choisir, une nouvelle manière de consommer, une nouvelle manière d'être ému. L'émotion reste la même, mais il y a une une valeur ajoutée dans la manière de la ressentir et de la vivre. C'est ça qui est offert aujourd'hui. C'est d'une ambition folle. Là, les jeunes vont avoir envie de s'approprier le cinéma. C'est une évidence".

A l'occasion du Festival de Cannes, le Cineum ouvre ses portes aux festivaliers et projette des longs-métrages en compétition. Ce lieu pluriculturel singulier dans le quartier de La Bocca ouvrira au public fin juillet (pas de précision de date).