Festival de Cannes : la belle histoire de Richard, chauffeur historique du festival

Les chauffeurs officiels du festival amènent les artistes au pied des marches à l'heure et en toute sécurité. Richard est l'un des plus anciens, il a vu défilé les légendes du cinéma dans sa voiture. Aujourd'hui il cède la place à son fils.

Confiance et sécurité sont les maitres mots des chauffeurs du festival. La centaine de chauffeurs du festival dont une bonne majorité d'azuréens, convoient les artistes au pied des marches. Parmi eux, Richard, un des taulier du service de voiturier. Après 47 ans de bons et loyaux services Richard a vu passé toutes les stars, de Liza Minelli à Monica Bellucci. Il ne cache pas son respect absolu pour Alain Delon qui lui a dit un jour "Tu as le visage d'un bandit et d'un flic !"

Mais les années passent pour Richard et un accident de la route lui rend aujourd'hui la tâche difficile. Malgré le plaisir qu'il éprouve à participer au festival, il doit se résoudre la mort dans l'âme, à ce que cette 74 ème édition soit la dernière.

Au volant de son véhicule rutilant Richard se remémore des rencontres marquantes.

Au volant d'une des voitures officielles rutilantes, Richards se remémore déjà quelques rencontres marquantes. J'étais chauffeur de Liza Minelli qui m'a marqué à vie parce que c'était une femme super. J'étais chauffeur de Monica Bellucci, mais j'ai emmené tout le monde. Ils veulent toujours que je les ramène.

"Je sais que c'est ma dernière année. Il y a mon fils qui prend la suite."

Son fils Godefroy prend la relève. C'est le moment peut-être d'un hommage d'une génération à l'autre. "Comme il l'a dit, c'est sa dernière année. Est ce que j'ai appris assez de savoir conduire assez vite, mais doucement, pour les artistes derrière soi, à l'aise pour arriver à destination à l'heure. Le peu de temps que j'ai passé, c'est vraiment une belle expérience, que ce soit avec les artistes et les chauffeurs".

- "Moi, ça me fait plaisir pour mon fils" ajoute Richard avec une émotion palpable.

- Son fils répond aussi sec "papa tu vas pas te mettre à pleurer ! Tu pleureras quand j'aurai percé, que je ferais les marches"

- "ok, mais je ne pleure pas. C'est l'émotion" reprend Richard. "Allez on va y aller, on va y aller, on est au boulot, on a les marches à faire"

- "C'est une émotion de reprendre le flambeau derrière. C'est comme si je reprenais 30 ans de carrière. Et ça, c'est très beau".

Ainsi commence un émouvant générique de fin, bien rempli, pour une génération et un lever de rideau prometteur pour l'autre

Cette année le festival a fait un effort pour baisser son empreinte carbone, 60% de la flotte de voitures est composée de voitures électriques ou hybrides.

Godefroy le fils de Richard a déjà acquis une certaine notoriété en participant à The Voice sous le nom de Godi.