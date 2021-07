Cannes : Le festival a vécu une quinzaine de "Spike Lee Mania"

Spike Lee est le 1er président du jury du festival à être représenté sur une affiche officielle. Et des affiches, il y en a partout dans la ville. Un peu comme un dessin animé on voit le visage de Spike Lee apparait à tous les coins de rue. A Cannes les azuréens, les touristes, les festivaliers et même les stars raffolent de cette affiche.

Il y a consensus sur la qualité de l'affiche. "Je la trouve très jolie, très bien composée. Je trouve ça très marrant sur les affiches sur les affiches". Pour d'autres "Il est partout cette année à Cannes on se croirait dans 1984, avec la place de Big Brother Spike Lee qui nous guette où qu'on aille, tous les jours, tous les soirs, partout". Pour Olivier photographe averti "C'est un clin d'œil à son premier film, c'est le type de photographie que j'apprécie parce que c'est simple, c'est efficace, c'est graphique. c'est un beau noir et blanc bien contrasté, quelques mouettes, on sait tout de suite qu'on est à Cannes. On s'est tout de suite le président du jury. Il est discret et omniprésent". Matteo vient à Cannes depuis 17 ans "Pour moi, l'affiche, elle, porte son reflet, en fait, les palmiers qui font penser à la palme. Et puis notre président Spike Lee, pour moi, ça représente vraiment le Festival de Cannes".

Tout le monde veut SON affiche avec Spike Lee dessus

Cette année l'affiche officielle avec la tête de Spike en noir et blanc, avec des grands palmiers derrière et quelques goëlands est le produit dérivé le plus vendu à Cannes. Dans sa boutique Gisèle les voit partir à toute vitesse. "Là, on vend à peu près une centaine d'affiches par jour. Tout le monde en veut. On affiche sa carte postale, ses petits souvenirs du festival. L'affiche donne envie de venir au cinéma. En tout cas, de venir à Cannes". - Est ce que Spike Lee va venir acheter son affiche? lui demande-t-on alors

Spike Lee est venu et il a passé plus de deux heures à faire des autographes sur les affiches

Au moment de ces dédicaces Spike Lee, le président du jury, étonne encore, mais cette fois par sa très grande accessibilité. Tout le monde peut venir lui parler. Amélie prépare des stocks d'affiches pour de futures ventes. "Quand il est parti, il était très content. Il est venu le premier jour pour faire des emplettes. Et puis après, il nous a dit si vous voulez bien je vous signe des affiches, donc. Franchement, il a été super cool et ce n'était pas prévu. Du coup, on a dû tout organiser". Le président du jury est partout dans les rues de Cannes grâce à cette affiche et on se rappellera forcément de cette 74e édition. On se dira peut être vous savez, c'est cette année là, avec l'affiche de Spike Lee, sa tête et les palmiers derrière.

Prise de vue en plongée de la bâche imprimée Spike Lee qui orne le palais des festivals © Radio France - Alexandre Mottot

Ce président du jury pas comme les autres provoque une "Spike Lee Mania"

Pendant cette quinzaine une véritable Spike Lee-Mania s'est emparé de la croisette. Sa très grande accessibilité fait l'unanimité au près du public avide de selfies ou d'autographe. Pour Mattéo "Spike Lee est un amour. Il était en train de discuter et il a arrêté son interview pour venir voir ses fans. Il a fait des photos avec nous, il a discuté avec nous. Il parle très bien français. Deux jours après son vélo, on était devant le Martinez et Spike Lee arrive. Il a fait des photos avec nous. Il a fait des signatures. Il est super. Il joue vraiment son rôle". On comprend pourquoi il est parti. Du coup, il est président du jury. Donc du coup, inversément, on le voit plus. C'est lui qui gère un peu tout ça. Maintenant, on comprend pourquoi. ça colle au personnage. Parce que tous les jours, Spike Lee sort faire son marché. Ma mère l'a croisée au marché. L'autre jour, je l'ai croisé dans la rue. Il est très gentil, très, très gentil. A chaque fois que vous l'abordez".