Cannes se lance sur TikTok et recherche des influenceurs

Première commune de France à se lancer sur TikTok, Cannes recherche dix influenceurs pour promouvoir la ville et attirer les jeunes. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à fin juin.

Cannes cherche des influenceurs pour mettre en avant la ville sur le dernier réseau social à la mode : TikTok. Onze millions d'utilisateurs en France, 850 millions de téléchargements en 2020 : c'est l'application la plus installée de la planète. L'objectif est de produire des vidéos pour le compte "Cannes House" lors des grands événements.

Dix influenceurs seront bientôt recrutés avant la fin du mois de juin pour produire des vidéos pour le compte TikTok de ville de Cannes, "Cannes House". "Le candidat idéal doit aimer Cannes, connaître ses endroits secrets et donner ses bons plans. Pas besoin d'être forcément cannois. Être azuréen peut tout à fait convenir mais il faut venir souvent", détaille Régis Courvoisier, directeur de la communication du Palais des Festivals et chargé du recrutement. Néanmoins, il faut être majeur : "Nous n'avons pas le droit de mettre en avant du contenu d'une personne mineure".

Les influenceurs réaliseront du contenu sur TikTok lors des grands évènements de la ville : Festival de Cannes, de la danse, des jeux et Cannes Séries.

La jeunesse en ligne de mire

En arrivant sur TikTok, la ville de Cannes revendique vouloir attirer des jeunes sur la Croisette. "Ce sont les consommateurs de demain. Cannes est aussi une destination de jeunes et on souhaite le montrer". En effet, un "tiktokeur" sur trois a moins de 18 ans et la moyenne d'âge des utilisateurs est de 23 ans.

