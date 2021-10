CannesSéries : Cannes ville du cinéma ou ville de séries ?

Ce dimanche c'est le troisième jour du Festival CannesSéries et devant le tapis rose les passants s'arrêtent et prennent la pose au pied des marches du Palais des Festivals. Le tapis rose attire des festivaliers plus locaux.

Plus de 25% des foyers français sont abonnés à Netflix selon le site Comparitech, il y aurait 8,6 millions d'abonnés à Netflix en France et plus de 210 millions dans le monde. Lorsque le confinement est entré dans la vie des français, il a fallu apprendre à s'occuper et un épisode pouvant durer jusqu'à cinquante minutes, le choix des français s'est fait vite porté sur les séries. Cette année c'est la quatrième année édition du Festival CannesSéries, moins "bling bling" que le festival du cinéma, l'évènement a su trouver son public. De nombreux locaux assistent aux projections, il y aussi des familles ayant entendu parler des séries par leurs enfants. Le festival de CannesSéries parait plus accessible, déjà parce qu'il est entièrement gratuit et parce que le public se reconnait dans un jury composé de certaines figures de la télévision comme Franck Gastambide.

Tapis rose ou rouge : toujours autant de selfies

Peu importe la couleur du tapis qui recouvre les marches du Palais du Festival de Cannes, celui-ci fait toujours son effet. Ce dimanche, les passants s'arrêtent et prennent la pose, comme Valentin un jeune picard tout juste installé à Cannes, il est impressionné par le décor "ça me fait rêver, je me dis que je peux croiser des stars que je connais car je regarde beaucoup de séries et puis les voir défiler sur le tapis rose ce serait magnifique, moi je pense que je préfère le rose au rouge d'ailleurs".

Quelles répercussions sur l'économie des commerçants ?

Le Festival CannesSéries se déroule hors saison estivale, alors forcément les commerçants ne voient pas forcément une arrivée massive de nouveaux clients. Paule Castillon tient un bar-tabac à Cannes depuis 43 ans, pour elle, le tapis rouge est indétrônable "au mois de juillet on a une clientèle étrangère, il y a du mouvement dans la ville, mais là les touristes sont partis et les gens ne viennent pas, pour la plupart, spécialement à Cannes pour le festival des séries comme ils pourraient le faire pour celui du septième art. Dans la ville, c'est calme, j'ai embauché une serveuse et regardez elle s'ennuie car il n'y a personne". À quelques pas, chez l'artisan glacier Papilla de Cannes, Barbara la vendeuse tient un autre discours, "j'ai beaucoup de clients le soir, lorsqu'ils sortent du Palais des Festivals, il viennent ici et achètent des glaces, ce ne sont pas des touristes mais souvent des locaux qui profitent de leur soirée. Ce n'est pas la même clientèle que lors du festival de Cannes Cinéma mais il y en a bien une quand même."