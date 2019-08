Cantal : ils lancent une souscription pour sauver leur église qui se dégrade

Neussargues en Pinatelle, France

De loin, l'église semble impeccable. Pourtant, l'édifice religieux est dans un état d'urgence. Si rien n'est fait d'ici cinq à six ans, l'édifice menacerait même de s'effondrer. Au plafond, des fissures, et une charpente en bois installée en 1890 par l'êveque originaire du village. Un choix qui ne s'est pas révélé très judicieux, puisque qu'elle fait du poids supplémentaire. De plus, "les appuis de cette charpente ont été mal positionnés" explique Pierre Tourvieille, architecte du patrimoine et président de l'association Les Amis de l'Eglise Sainte Anastasie. "L'installation de cette charpente a modifié la hauteur de la toiture, elle passe au dessus du balcon du sonneur, qui permettait au prêtre de sonner les cloches. L'eau qui tombait sur cette toiture entre maintenant dans l'église." Les conséquences : l'eau passe à l'intérieur des structures de pierre, et se désagrègent petit à petit. A certains endroits, les infiltrations d'eau font pourrir certains joints.

Il y a urgence à agir

Le montant des travaux est énorme. Il s'élève à 334 000 euros. 15% seront financés par l'Etat, 15% seront financés par le département du Cantal. Un dossier sera bientôt déposé à la Fondation de Sauvegarde de l'Art Français . _"La commune a souhaité prendre le dossier en main. Elle aimerait être soutenue par une association qui puisse faire vivre la souscription"explique Pierre Tourvieille. Il a donc monté avec des bénévoles une structure pour récolter des dons. "Encore ce vendredi, une personne nous a dit qu'elle nous donnerait 500 euros"_ se réjouit le président, qui rappelle la chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Une imprimerie de Bort-les-Orgues leur a confié gratuitement des bulletins de souscriptions. Un photographe, ainsi qu'un spécialiste du web ont également travaillé gratuitement pour l'association.

"Ce n'est pas Notre Dame mais c'est un peu de l'histoire de notre patrimoine et des églises de France"

Un concert de soutien pour récolter des dons

Déjà plusieurs dons ont été récoltés. Selon le site de la fondation du patrimoine, plus de 1 500 euros ont été promis à la rénovation de l'Eglise. Ce samedi, à 20h30, le groupe "Acro d'Jazz" se produira dans l'Eglise. Le groupe a souhaité que les bénéfices du concert soient reversés à l'association pour permettre de financer la rénovation.