Cantal : le festival de théatre de rue d'Aurillac, victime de la crise sanitaire, se réinvente

La culture n'en finit pas de subir la crise sanitaire. 2020 a été noire, 2021 s'annonce difficile. Le manque de visibilité ne permet pas aux organisateurs de festivals de monter sereinement leurs événements. D'ores et déjà, l'association Eclat annonce que le festival de théatre de rue d'Aurillac n'aura pas lieu dans sa configuration originelle. En revanche, elle prépare "Les rencontres d'Aurillac", du 12 au 21 août.

Un "crève-coeur"

Le festival d'Aurillac, habituellement, c'est quatre jours de rues bondées, 800 représentations par jour, plus de 200.000 visiteurs. Cette incroyable créativité, qui envahit tout l'espace public de la ville, ne peut s'envisager avec des masques, et de la distanciation sociale. Le festival tel qu'on le connait n'aura donc pas lieu cet été. Frédéric Rémy est le directeur artistique de la manifestation : "C'est un crève-coeur pour nous, pour les artistes, pour tout le monde. On ne peut pas être dans la nuance. Soit on peut travailler, soit on ne peut pas. Et là, on ne peut pas ! Un festival, c'est plusieurs mois de préparation, c'est plusieurs mois aussi d'investissement de la part des compagnies. Il _faut être lucide et responsable_, et se dire qu'on ne pourra pas faire un festival, comme on le connait, cette année".

Les rues d'Aurillac en plein festival de théatre de rue © Maxppp - Thierry Marsilhac

Un autre rendez-vous

L'association Eclat envisage donc un autre événement, étiré sur 10 jours, du 12 au 21 août. Baptisé "Les rencontres d'Aurillac", il doit permettre aux professionnels de suivre l'évolution de la création artistique dans l'espace public. Des rencontres et des spectacles seront donc proposés, accessibles, sous certaines conditions, aux spectateurs. "On navigue à vue" confie Frédéric Rémy. Le directeur du festival d'Aurillac ne peut donner de programme précis mais certaines compagnies, qui n'ont pas pu se produire en 2020, pourrait être invitées. Tout est à construire, à inventer.