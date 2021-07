Cantal : le festival de théâtre de rue d'Aurillac totalement annulé

Déjà annulé par l'épidémie de Covid en 2020, le festival international de théâtre de rue d'Aurillac avait donné rendez-vous à son public en 2022, imaginant tout de même un rendez-vous hybride pour l'été 2021. La manifestation devait se tenir entre le 12 et le 21 août. Une dizaine de compagnies étaient programmées et 80 de passage étaient attendues "dans des lieux clos, contrôlables et répondant aux protocoles sanitaires et sécuritaires" précise le communiqué de l'association organisatrice, Eclat.

Des conditions visiblement insuffisantes pour la préfecture du Cantal qui n'a pas donné son feu vert, contraignant le festival à tout annuler. "Les autorités préfectorales nous ont indiqué qu’elles ne pouvaient pas autoriser la tenue de cette manifestation en l’état, pour des raisons liées au maintien de la sécurité et de l’ordre public à Aurillac, renforcées par une situation sanitaire de nouveau préoccupante" détaille le communiqué. "Nous présumions que cette année 2021 risquait d’être complexe pour nos activités se déroulant dans l’espace public ; elle s’avère effectivement tout aussi dramatique que l’année passée", commentent les organisateurs.

Des dates itinérantes maintenues

L'association Eclat assurera toutefois une tournée départementale intitulée "Champ Libre" qui se déroulera du 12 au 21 août dans 22 communes du Cantal.