"Cap au nord" pour la prochaine édition du festival photo de La Gacilly

L'Europe du Nord à l'honneur l'été prochain pour la 18è édition du festival photographique de La Gacilly dans le Morbihan.

Chaque année, l'événement réunit quelques 300 000 visiteurs qui arpentent les rues de la petite commune bretonne pour découvrir les expositions affichées en plein air sur les bâtiments ou dans les jardins. Un festival accessible gratuitement.

Pour 2021, les organisateurs du festival photo invitent des artistes d'Europe du Nord avec la volonté de "mettre en lumière la puissance créatrice et souvent méconnue des artistes" scandinaves selon les mots de Cyril Drouhet, commissaire des expositions lors d'une conférence de presse.

Parmi ces photographes, les Finlandaises Tiina Itkonen et Sanna Kannisto, ou le Suédois Erik Johansson et le Norvégien Jonas Bendikson, de l'agence Magnum, qui dévoile d'un côté, dans son pays natal, la région rurale des Vesteralen, et, de l'autre, les conséquences dramatiques du réchauffement climatique et de la montée des eaux dans un vaste reportage allant des plateaux du Tibet aux plaines d'Asie.

La date exacte d'accrochage des expositions n'a pas encore pu être précisée dans l'attente de l'évolution du contexte sanitaire mais l'édition 2020, s'était déroulée sans difficulté majeure, le festival étant en extérieur.