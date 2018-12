Cap Ferret : l'ostréiculteur Joël Dupuch fait encore son cinéma

Le plus célèbre ostréiculteur du Cap Ferret tourne actuellement un téléfilm pour France 3. "L'Héritage" est une fiction policière où Joël Dupuch joue son propre rôle. "Le cinéma c'est une respiration" explique l'ostréiculteur-acteur.

Thomas Jouannet et Joël Dupuch sur le tournage du téléfilm L'héritage

Cap Ferret, France

Le tournage a débuté fin novembre et va se prolonger encore deux semaines sur la Presqu'île du Cap Ferret. "L'Héritage" est une fiction produite par France 3.

Voici son scénario : Christophe Perrin, un ostréiculteur reconnu du Bassin d’Arcachon est victime d’une tentative d’assassinat, ses trois filles se pressent à son chevet. Handicapé par sa blessure, leur père ne pourra plus s’occuper de L’Héritage, l’exploitation ostréicole familiale depuis des générations. Nathalie et Marianne, aimeraient la vendre. Tessa, la benjamine, refuse et décide d’en reprendre les rênes.

Après les Petits Mouchoirs 1 et 2, Joël Dupuch retrouve ainsi son rôle d'ostréiculteur patriarche. "Le scénario m'a plu. D'abord c'est une histoire d'ostréiculteur. C'est sur le Bassin d'Arcachon qui est le paradis dans lequel je vis. Et puis c'est une histoire de transmission. Ca touchait tout ce que j'aime."

Le cinéma c'est comme une plongée au Club Med. Je sais que je vais me faire plaisir. C'est une respiration. — Joël Dupuch

"Il est grand" estime Thomas Jouannet. L'acteur suisse qui interprète le rôle principal ne connaissait pas Joël Dupuch avant ce tournage. Entre les deux le courant est tout de suite passé.

Le jeu d'acteur de Joël il est comme ses huîtres : charnu, long en bouche, un petit goût de noisette avec beaucoup de répondant. — Thomas Jouannet