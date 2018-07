Enfin... c’est les vacances mais je continue de bosser dur dur sur le montage de la suite des Petits Mouchoirs ! J’ai tellement hâte de vous le montrer ! Sortie le 27 Mars 2019 ! #nousfinironsensemblelefilm

A post shared by Guillaume Canet (@guillaumecanetofficiel) on Jul 20, 2018 at 10:40am PDT