Début du 11ème Festival de Loire, à Orléans dans un mois pile

La onzième édition (20-24 septembre) accueillera plus de 200 bateaux et 700 mariniers

Le Festival de Loire est le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale, il a lieu à Orléans tous les deux ans. Il attire énormément de monde, du Loiret, de la région et bien au-delà. C'est la onzième édition. Il aura lieu du 20 au 24 septembre. Il réunira plus de 220 bateaux et 700 mariniers.

ⓘ Publicité

Des mariniers qui se préparent depuis plusieurs mois. Jeff Wagner est le responsable fluvial du Festival, il a fait toutes les éditions depuis le début, il est chargé du transport des bateaux, de leur acheminement sur Orléans. "On a commencé en 2003 avec trente bateaux et avec le succès, à chaque édition le nombre grandit, et là, on a près de deux cents trente bateaux, c'est bien et c'est beaucoup de travail".

Pas d'inquiétude particulière sur le niveau de la Loire

Les mariniers scrutent le niveau du fleuve avec attention, la Loire est basse actuellement . "C'est souvent le cas à cette période, mais nous sommes sereins et nous nous adapterons en fonction de ce qu'elle voudra bien nous restituer. Le niveau n'est pas très haut mais là où il y a de l'eau c'est très profond" nuance Jeff Wagner. Les premiers bateaux arriveront le 11 septembre , les trois-quarts par la route parce que c'est plus simple et "qu'il faut du temps pour remonter la Loire, si vous partez d'Angers c'est entre dix et quinze jours et il y a pas mal d'embûches pour arriver jusqu'à Orléans" .

Jeff Wagnet marinier est le responsable fluvial sur le Festival, il a connu toutes les éditions - Lydie Lahaix

Seuls une cinquantaine de bateaux viendront par le fleuve, dans l'autre sens aussi, de la Nièvre via Gien-Châteauneuf-sur-Loire et Combleux où ils se retrouveront pour la traditionnelle "convergence" qui les conduira jusque sur les quais de la cité johannique.

Parmi les participants, il y a les MOM, les mariniers d'Orléans métropole. Créée il y a six ans, leur association compte trente-six membres, à parité hommes femmes. Ils présenteront lors du festival, leur tout nouveau bateau, tout en bois à l'intérieur et qui c'est rare, a une coque en acier. Baptisé "Le Saint-Loup", c'est un fûtreau "il fait 6 mètres de long par 1,40m de large, propulsé soit à la voile ou par un moteur thermique ou alors un moteur électrique qu'on va essayer d'avoir pour le festival" explique le président Jean-Pierre Mamet.

"On est prêt et on fera la fête quoiqu'il arrive"

Ce bateau au look particulier, les MOM l'ont construit eux-mêmes, cela a duré un mois. Il pourra embarquer 3-4 personnes en même temps. Et le choix de la coque en acier s'est imposé, explique Jean-Pierre Mamet "à cause de la mérule (un champignon) qui se met pratiquement dans tous les bateaux en bois et puis il aura une durée de vie plus importante parce que la Loire lamine aussi le bois".

Le futreau le "Saint Loup" a été construit en l'espace d'un mois, sa coque est entièrement en acier - Lydie Lahaix

Concernant le niveau du fleuve les mariniers s'inquiètent un peu dit-il. "Il y a deux ans il y avait trop d'eau, là il y en aura peut-être pas assez, on va s'adapter de toute façon, on a des bateaux à fond plat mais ça naviguera peut-être pas autant qu'on aurait souhaité parce qu'on ne pourra pas mettre tous les bateaux en même temps, mais de toute façon nous serons là pour faire la fête". Les MOM auront huit bateaux sur le festival et pour la première fois aussi, ils tiendront une buvette.

Le Saint-Laurent est le fleuve invité d'honneur

Le Festival de Loire attire énormément de monde, du Loiret, de la région et bien au-delà. C'est le plus grand rassemblement européen de la marine fluviale. Un mois avant le coup d'envoi, il s'affiche déjà en grand sur les rames du tramway, également avec des expositions photos, quai du Châtelet et au sud sur le quai de Prague. Exposition consacrée notamment au Saint-Laurent (Canada) qui est cette année le fleuve invité d'honneur. D'immenses panneaux photos sont aussi à découvrir actuellement en centre-ville, sur la place du Martroi.

Exposition de photos sur le quai de Prague sur les éditions précédentes - Lydie Lahaix

Le festival de Loire annonce la couleur d'ores et déjà sur le quai du châtelet avec d'immenses photos - Lydie Lahaix

En 2021, le Festival de Loire avait accueilli moins de visiteurs que d'habitude, mais la fréquentation tourne en général autour d'un demi-million de personnes. Cette 11ème édition (20-24 septembre) débute dans un mois. Un événement qui sera à suivre tous les jours, en direct sur FRANCE BLEU ORLEANS.