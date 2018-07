Thaon-les-Vosges, France

Le Wam Park est un concept né il y a 4 ans en Savoie, au bord du lac d'Annecy. Celui du domaine des lacs à Capavenir-Vosges est ouvert pour la saison estivale. Axées sur la famille, les activités nautiques s'organisent autour d'un pôle restauration, d'une zone de détente, et d'un parc de loisirs. Une plage de sable de 150 mètres de long et un lac de près de 20 hectares accueillent les nageurs et amateurs de sports de glisse.

Grande nouveauté de la saison : un grand téléski de plus d'un kilomètre de long. Des câbles soutenus par cinq pylônes et des pontons de bois, permettent l'apprentissage ou la pratique du ski nautique mais aussi du wakeboard, mélange de ski nautique et de snowboard. Grâce à une vitesse qui peut atteindre les 30 km/h. Les plus aguerris sur l'eau, pourront ressentir des sensations proches de celles perçues en milieu naturel. Le petit téléski qui existe depuis 2 ans s'adresse aux plus jeunes à partir de 7 ans.

Des tarifs attractifs

Accueil familial oblige, les tarifs n'ont rien à voir avec ceux pratiqués dans les stations balnéaires. De 18 à 22 euros pour une heure. Matériel et moniteur compris. Autre nouveauté très prisée : les water games, sorte de structures gonflables flottantes. Un parcours du combattant avec des obstacles de 2 à 5 mètres de haut, des air-bags d'éjection et un mur d'escalade. Plongeon assuré !

Le water games du domaine des lacsde Capavenir-Vosges © Radio France - Hervé Toutain

un facteur d'attractivité pour le territoire

Le domaine des lacs ouvert il y a 2 ans, a très vite trouvé son public. 30 000 entrées au total. L'ambition du maire de Capavenir-Vosges est de doubler la mise. Dominique Monon est sûr de la réussite. Ce genre de parc nautique dit-il est "dans l'ADN des Vosgiens, qui aiment a partager leurs loisirs en famille ou avec des amis".

L'installation du Wam park a permis de créer 12 postes.

La base nautique de Capavenir-Vosges est ouverte 7 jours sur 7 en juillet et août de 9H30 à 20H30.