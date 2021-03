Capitale de la culture : Leïla Slimani, Sorj Chalandon et d'autres écrivains soutiennent la ville de Laval

Une centaine d'écrivaines et d'écrivains, dont Leïla Slimani, Sorj Chalandon et Pierre Assouline, soutiennent la candidature de Laval au label "capitale culturelle française 2022". Ces autrices et auteurs sont tous venus en Mayenne à l'occasion du festival du premier roman Lecture en Tête.

Neuf villes ou agglomérations, dont Laval, ont été retenues dans la dernière liste pour désigner la première "capitale française de la culture" en 2022. La ville retenue doit être désignée début avril, et bénéficier pendant toute l'année de ce label qui "s'accompagne d'un financement d'un million d'euros".

La candidature lavalloise est soutenue par une centaines d'écrivaines et écrivains, toutes et tous sont venus au moins une fois en Mayenne à l'occasion du festival du premier roman "Lecture en Tête". Parmi les signataires d'une lettre d'amour à Laval, on peut citer Leïla Slimani, Yahia Belaskri, Sorj Chalandon et Pierre Assouline, "Laval capitale française de la culture évidemment car c'est déjà un écrin de création, de partage et de joie" assurent-ils.