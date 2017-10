Capitale du Design : Lille fait de la concurrence à Saint-Étienne

Et si Lille était en train de piquer la vedette de Saint-Étienne sur le plan du design ? La Métropole Lilloise vient en effet d'être couronné capitale mondiale du design pour 2020. Un label auquel Saint-Étienne n'a pas postulé.

La WDO -World Design Organization- vient de trancher : en 2020 Lille Capitale du Design va succéder à Turin, Séoul, Helsinki Cape-Town et Taipei. La prochaine en 2018 se sera Mexico. Une capitale choisie tous les deux ans par la World Design Capital afin de récompenser une ville pour son utilisation efficace du design dans sa politique économique, sociale et culturelle.

Et donc Lille a été la seule ville française à candidater pour 2020. Et pourtant, jusqu'ici Saint-Étienne était la ville qui se positionnait comme la capitale du Design. Du côté de la Cité du Design on n’a évidemment pas trop envie de commenter. On explique seulement que c'est un territoire qui candidate et pas un établissement. Une manière de renvoyer la balle dans le jardin de la mairie et de Saint-Étienne Métropole.

"On ne peut pas interdire à une ville d'avoir des qualités"

La mairie justement qui explique que la ville n'avait pas besoin de ce label capitale mondiale du design. Le titre de ville du design de l'Unesco est bien plus important parce qu'il est pérenne et que l'Unesco est plus prestigieux que le World Design Capitale. "Saint-Étienne a depuis longtemps dépassé ce statut. On ne peut pas interdire à d’autres villes d’avoir des qualités qui sont aussi les nôtres. Construisons en bonne intelligence une complémentarité avec la ville de Lille". Marc Chassaubéné adjoint à la culture.

N'empêche que les 5 millions de visiteurs attendus à Lille en 2020 n'auraient pas fait de mal à Saint-Étienne. Surtout si on les compare aux 230.000 visiteurs de la biennale Design 2017. Les élus sont sans doute un peu surpris de la médiatisation du choix. Et clairement deux capitales du design en France c'est peut-être une de trop.