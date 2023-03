Capitale européenne de la culture 2028 : la candidature de Montpellier-Sète retenue pour la finale

Le résultat a été rendu public ce vendredi soir à l'auditorium de l'Institut national du patrimoine à Paris, annonce des villes présélectionnées pour la Capitale européenne de la culture en 2028. La candidature de Montpellier-Sète a été retenue et figure désormais parmi les quatre finalistes avec Bourges, Clermont-Ferrand et Rouen.

"C'est rassurant que la culture crée de l'espoir"

"Je suis ému parce que les équipes ont beaucoup travaillé, personne n'a compté ses heures. J'ai senti l'enthousiasme et l'espoir. C'est rassurant que la culture crée de l'espoir, a déclaré Michaël Delafosse, le maire de Montpellier. Maintenant il va nous falloir redoubler d'efforts. Bravo à toutes ces belles énergies sur notre territoire, c'est une très belle récompense mais il reste en beaucoup de travail, après les quelques secondes de joie, il faut tout de suite reprendre le boulot."

Chaque année, le titre de capitale européenne de la culture est décerné à une ville, dans deux pays de l’Union européenne. En 2028, ce sera une ville de la République Tchèque et une ville française. Côté français, Montpellier avait face à elle huit autres villes: Nice , Amiens, Rouen, Bastia, Saint-Denis, Reims, Clermont-Ferrand et Bourges.

Plusieurs critères ont été étudiés : l'organisation, l'implication des acteurs locaux, mais aussi la dimension européenne de chaque candidature.

Derrière la candidature de Montpellier-Sète se cache l'union de six territoires de l'Hérault. Montpellier Méditerranée Métropole, bien-sûr, mais aussi les communautés d'agglomérations de Sète et d'Agde et les communautés de communes du Pays de Lunel, du Grand Pic-Saint-Loup et de la vallée de l'Hérault (autour de Gignac). "Un archipel de territoire", comme l'appelle Michaël Delafosse, maire de Montpellier : 132 communes au total.

Prochaine étape maintenant pour Montpellier-Sète, il va falloir détailler 15 projets culturels pour le territoire, ils seront présentés en décembre au ministère de la culture. La ville lauréate pour devenir capitale européenne de la culture 2028 sera donc rendu public fin 2023.

"La ville lauréate 2028 sera annoncée par le jury à la fin de l’année 2023 après une nouvelle phase d’audition et d’entretien des quatre présélectionnées, qui d’ici-là devront affiner leurs projets, a réagi le ministère de la Culture dans un communiqué Le jury tient à saluer les villes candidates qui n’ont pas été retenues pour la seconde étape (Amiens, Bastia, Nice, Reims et Saint-Denis), elles ont présenté des projets culturels audacieux. L’enthousiasme des villes qui y participent, reflète aussi bien une confiance dans la force du projet européen que dans la capacité des politiques culturelles à dynamiser les territoires. En France, l’initiative a précédemment concerné les villes de Paris en 1989, Avignon en 1999, Lille en 2004 et Marseille en 2013."