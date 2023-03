Capitale européenne de la culture 2028 : la candidature de Rouen en finale

Le couperet est tombé, ce vendredi en fin de journée : le ministère de la culture a décidé de retenir la candidature de Rouen en vue d'obtenir le label "Capitale européenne de la culture 2028". Les porteurs de cette candidature, au premier rang desquels la Métropole Rouen Normandie, étaient reçus hier jeudi pour un grand oral, en compagnie de 10 soutiens du projet.

En tout, neuf villes françaises (Amiens, Bastia, Bourges, Clermont, Saint-Denis, Reims, Montpellier, Nice et Rouen) étaient en compétition. Place maintenant à la deuxième phase de sélection : l'association Rouen Seine Normande va devoir produire un nouveau dossier de présentation de la candidature. Celui-ci sera présenté à un jury européen, qui doit venir à l'automne visiter les sites normands qui accueilleront des événements. Le verdict final sera rendu au mois de décembre.

Une candidature "sobre"

Dans le dossier rouennais, l'organisation annonce bien plus qu'une année festive : des expositions, des spectacles, dont certains sont d'ailleurs déjà en représentation, des rencontres. Le budget estimé tourne autour de 80 millions d'euros. Une candidature placée aussi sous le signe de la sobriété, il ne devrait pas y avoir de grands projets, comme un nouveau musée par exemple. "Nous ne sommes plus il y a dix ans", explique-t-on chez les organisateurs.

Après Paris 1989, Avignon 2000, Lille 2004 et Marseille 2013, Rouen espère bien être la 5è ville française à décrocher ce label. On sait déjà qu'il y aura également une ville tchèque et une ville d'un pays candidat à l’entrée dans l’Union européenne.