Capitale Européenne de la Culture : Rouen et la Seine au coeur d'une visite ministérielle

La ministre de la culture Rima Abdul Malak a eu tout loisir d'admirer la Seine et ses mille couleurs. Sous la grisaille d'abord depuis le panorama de la côte Sainte Catherine puis sur l'eau à bord d'une navette fluviale et sous le soleil. Une visite très "impressionniste" qui a ravi la ministre : "C'est magnifique et on a en tête tellement de tableaux... l'histoire de l'art est très liée à l'histoire de Rouen". Au-delà de la beauté du site, c'est le projet, très singulier, qui semble avoir séduit Rima Abdul Malak car ce n'est pas une ville qui candidate mais tout un territoire porté par son fleuve.

Un fleuve pour recréer du lien

Pour le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, le projet ne pouvait passer que par la Seine dont l'histoire avec les habitants est aussi tumultueuse que ses eaux. Le fleuve est le coeur du territoire. Il a inspiré un très grand nombre d'artistes, a permis le développement de villes au patrimoine remarquable mais aussi de nombreuses industries et il se trouve au milieux d'importants espaces naturels. Un fleuve qui fascine mais qui a longtemps été abandonné par les Rouennais et qui a été le théâtre du terrible incendie de Lubrizol en 2019. "Il y avait une fracture, estime Nicolas Mayer-Rossignol, et il nous a paru essentiel de recréer le lien entre l'écologie, l'économie, la science, l'humain, la nature".

Un fleuve comme laboratoire pour penser les villes de demain

Pour le parrain de la candidature, Michel Bussi, ce sont les fleuves qui ont permis le développement des grandes villes européennes et ce sont eux aussi qui vont permettre de dessiner les métropoles de demain. Aujourd'hui écrivain à succès, le Normand est aussi universitaire et géographe et il estime que les grands enjeux environnementaux se jouent aujourd'hui encore autour des fleuves et de "leur usage avec les conflits de l'eau, les conflits d'usage, les réexploitations de leurs enjeux touristiques, culturels, patrimoniaux".

Une idée sans doute partagée par d'autres parrains à commencer par l'astronaute normand Thomas Pesquet. Un autre normand, le metteur en scène rouennais Thomas Joly, a déjà prévu de faire de la Seine son personnage principal pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en juillet 2024.

Un fleuve pour développer tout un territoire

Pour Maire Dupuis-Courtes, présidente de l'association Rouen Seine Normande 2028 et Rebecca Armstrong, sa déléguée générale, l'idée est de développer des projets pour redynamiser tout le territoire, de l'Eure jusqu'au Havre, en réinvestissant des friches industrielles et en y associant l'ensemble des habitants, des chercheurs, des artistes, des jeunes par le biais des MJC, des associations. L'objectif est de voir naître par le biais de Rouen Capitale Européenne de la Culture, des cinémas, des lieux de spectacles, d'expositions, de créations et de rencontres.

De premières annonces

Une capitale de la culture, ce sont aussi des projets ambitieux. Rouen a bon espoir d'accueillir une antenne du musée d'art moderne de Paris dans l'ancien chai à vin situé sur l'esplanade Saint Gervais d'ici 2028.

Quant au président de la métropole et maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, il espère faire voter , fin septembre, une hausse du budget dédié à la culture : +50% d'ici 2028 si la candidature de Rouen n'est pas retenue, +100% en cas de victoire.

Sur les 9 villes candidates, 4 sont toujours en lice. C'est un jury européen qui tranchera le 13 décembre 2023.