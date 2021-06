Carcassonne confirme l'annulation de son feu d'artifice, son festival off et sa feria

Plus grand monde ne se faisait d'illusion à Carcassonne, où les infos avaient déjà fuité, notamment concernant le feu d'artifice. La préfecture et la mairie l'ont officialisé ce mardi. Compte tenu des conditions et mesures sanitaires, les trois grands événements estivaux réunissant plus de 5.000 personnes à Carcassonne ne pourront avoir lieu cette année.

Il s'agit du feu d’artifice du 14 juillet appelé aussi "embrasement" qui attire en général un demi million de curieux. Il s'agit aussi du Festival OFF et ses artistes de renom entre fin juin et fin juillet. Devaient venir des vedettes françaises et internationales notamment Patrick Bruel, Matt Pokora, Zucchero Vitaa & Slimane ou encore Francis Cabrel. Enfin, pas de Feria de Carcassonne non plus programmée en août autour des musiques sévillanes et espagnoles.

Ces événements sont considérés par les autorités comme "difficilement contrôlables" dans une ville qui brasse des centaines de milliers de touristes en été.

Un nouvel événement autour du flamenco fin août

Afin de maintenir des animations estivales, Carcassonne proposera comme l'année dernière les Rencontres Culturelles d’Occitanie du 8 juillet au 19 août, avec des spectacles gratuits et assis dans le plus strict respect des mesures sanitaires. La Ville étudie également la programmation d’un nouvel événement pour fin août intitulé Les rencontres Flamenca.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'année dernière non plus il n'y avait pas eu de feu d'artifice du 14 juillet à Carcassonne.