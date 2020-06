Le cinéma Le Cotentin va rouvrir ce mercredi 1er juillet à Carentan, après le confinement et des travaux. La structure est désormais gérée par la société normande Nord-Ouest Exploitation, qui mise sur 40.000 entrées par an et une programmation éclectique.

Carentan : le cinéma Le Cotentin rouvre ce mercredi après le confinement et des travaux

Carentan va retrouver son cinéma. Le Cotentin rouvre ses portes ce mercredi 1er juillet, après plusieurs mois de confinement et des travaux de rénovations. La structure change aussi de délégataire et est désormais gérée par la société normande Nord-Ouest Exploitation, qui administre 38 cinémas, notamment en Normandie.

Leur objectif : 40.000 entrées par an. "Notre volonté est d'élargir la programmation au maximum", explique Richard Patry, le directeur. Entre 8 et 10 films seront diffusés par semaine, soit 38 séances par semaines et 56 durant les vacances scolaires.

"Il y aura des films grands publics, des blockbusters américains, des films d'art et d'essai grand public et puis même des films de recherche en VO." poursuit-il. "L'idée, c'est de pouvoir trouver ici le meilleur d'un cinéma multiplex ou art et essai."

La nouvelle équipe souhaite aussi miser sur la conquête de nouveaux publics avec des séances d'éducation à l'image pour les plus jeunes et des séances spécifiques pour les aînés, avec un niveau de son adapté et le temps de les accueillir, en partenariat avec les Ehpads et les services de la ville.

Ciné Drive-In

Le cinéma Le Cotentin participe aussi à l'initiative montée par l'association "les gens bons de l'art" : un ciné-drive in pendant deux soirs le vendredi 26 et le samedi 27 juin. A 22h, sur la place Valnoble, les films "Le Grand bain" et "Comment c'est loin" seront diffusés.

"Ça fait deux événements différents qui s'alimentent", précise Céline Durier, la nouvelle responsable du cinéma et membre de l'association. "J'attends beaucoup de curieux, ça peut attirer du monde pour la réouverture du Cotentin."