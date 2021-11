Carentan-les-marais prend des allures de croisette dès ce vendredi et jusqu'à dimanche 28 novembre. Au cœur des Marais, la ville accueille les Egaluantes, festival entièrement consacré au cinéma, avec des avant-premières, nationales et régionales, mais aussi des films culte à revoir.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On sort le tapis rouge et les paillettes, et on s'apprête à croiser du beau monde, à commencer par la marraine du festival cette année, Charlotte Gainsbourg. L'actrice française qui vient présenter trois films dont Jane par Charlotte, en avant première, un film tourné sur sa mère, Jane Birking. Charlotte Gainsbourg que vous pourrez croiser dans les rues ou les salles obscures à l'occasion de deux autres projections : Les choses humaines ou La petite voleuse.

Avant-premières, films culte et habitués

Moins connu du grand public, Christophe Offenstein est aussi parrain du festival cette année. Il sera là pour présenter une série documentaire sur le rappeur Orelsan. Vous ne le reconnaitrez peut être pas mais il a travaillé par exemple avec Guillaume Canet ou encore François Cluzet . Le festival propose aussi de découvrir Alors on danse de et avec Michèle Laroque. Ce sera une avant-première française, mais sans la réalisatrice, qui était déjà venue à Carentan en 2017.

Le festival accueillera d'ailleurs des habitués comme Louis Becker qui a produit un indien dans la ville ou le chanteur Alex Beaupain qui vient de sortir un album de reprise de Gainsbourg, le père.

En 2019 le festival avait accueilli 3500 festivaliers.

Pépites locales

Des pépites locales sont aussi à découvrir tout au long de ces trois jours comme Le 6 Juin à l’aube (1946) du Normand Jean Grémillon proposé aux lycéens le vendredi et au grand public le samedi ; ou Festival, quand mon village résiste , un documentaire sur l’organisation du festival des Papillons de nuit à Saint-Laurent-de-Cuves dans la Manche.

* Tarifs : la séance à 4 € et le pass week-end à 12 €.