Carlos Núñez, Nolwenn Leroy, Goran Bregović... La programmation de l'Interceltique se dévoile !

Encore 112 jours avant le début de la fête et les organisateurs lancent déjà la machine de l'Interceltique. Cet été la Galice sera le pays à l'honneur du plus grand festival breton. Le programme est sorti !

Bretagne, France

Du 2 au 11 août, Lorient sera de nouveau la capital du monde celtique. Et le roi cette année sera assurément Carlos Núñez. Son pays, la Galice est le pays à l'honneur. Mais il sera loin d'être seul sur scène. Fleuves, Barba Loutig, Soldat Louis, Claymore, Cécile Corbel, Skolvan, NoGood Boyo, San Salvador, Nevolen, The Trials of Cato....

Mercredi 17 avril, le directeur de l'Interceltique sera l'invité de la matinale de France Bleu Breizh Izel entre 7h et 9h. Lisardo Lombardia viendra détailler et présenter la programmation, ses coups de cœur, les nouveautés, etc.

