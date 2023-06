Carnac : des menhirs au cœur d'une polémique

Que se passe-t-il à Carnac, la capitale des mégalithes en Bretagne ? 37 menhirs auraient-ils été détruits pour construire un magasin "Mr Bricolage". La polémique enfle notamment sur les réseaux sociaux.

"Honte au maire de Carnac" disent certains internautes contre le maire qui a délivré le permis de construire. Cette affaire tombe plutôt mal alors que les alignements de Carnac sont candidats à une inscription au patrimoine mondial de l'Unesco.

Pour le maire : c'est une tempête dans un verre d'eau !

"En lisant la presse et les réseaux sociaux, on a l'impression que les bulldozers ont rasé un champ de menhirs. Ce n'est absolument pas le cas !", s'insurge le maire de Carnac. Il s'agissait selon l'élu de vestiges qui étaient enterrés et non visibles. "Il y avait quelques pierres dont d'ailleurs les archéologues n'étaient pas certains qu'il s'agissait de menhirs" précise Olivier Lepick. Selon la municipalité qui a délivré le permis de construire, cette zone ne faisait pas l'objet d'une protection archéologique. "C'est donc une tempête dans un verre d'eau", s'insurge le maire qui parle d'un mauvais procès. "C'est toujours dommage, évidemment de détruire des sites archéologiques. Mais, je peux vous dire en tant que président de Paysages de mégalithes (l'association qui porte le dossier d'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco de l'ensemble des mégalithes du Morbihan), que je suis particulièrement attentif à leur protection."

Carnac, c'est un nouveau pays qui s'appelle l'Absurdistan !

Christian Obeltz habite Carnac. C'est lui qui a lancé l'alerte. Selon lui, le site avait été sondé par l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives). "C'étaient des menhirs de petite taille certes, mais il était prévu qu'ils soient inscrits au patrimoine de l'Unesco". Christian Obeltz accuse le maire de Carnac de ne pas maitriser ce dossier. "C'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est incroyable, Carnac, c'est devenu un nouveau pays qui s'appelle l'Absurdistan.