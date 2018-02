Manthelan, France

Le carnaval de Manthelan c'est chaque année entre 3 000 et 5 000 personnes dans les rues de ce village d'un peu plus de 1 400 âmes. L'an passé la tempête avait eu raison des visiteurs avec seulement 1 100 personnes. Ce dimanche 4 février c'était journée portes ouvertes dans le hangar atelier où sont stockés et fabriqués les chars. L'occasion de découvrir en avant première avant le carnaval le 18 février 2018 les 11 réalisations sur le thème du cinéma.

J'ai honte, je n'ai jamais assisté au carnaval de Manthelan. pourtant j'habite St Maure depuis 1982. Roger est venu en famille ce dimanche

Le carnaval renoue cette année avec un thème, le cinéma. Parmi les films représentés par un char, citons les minions, la soupe aux choux, le magicien ou encore une évocation au monde de Jules Verne.

Le carnaval de Manthelan a été créé en 1869 par deux artistes peintres originaires de la commune. Il y a une vingtaine de bénévoles qui chaque année s'activent dès le mois de septembre pour la réalisation des chars. Pour faire vivre cette tradition des carnavals, ils sont plusieurs en France à faire chaque année des échanges d'élements, Manthelan par exemple est en lien avec les villes de Cholet, Limoges, Saintes, Granville ou Vitré. Le comité des fêtes du carnaval de Manthelan loue aussi certaines pièces aux comices agricoles.