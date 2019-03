Carnaval à Saint-Chamond : "pour une fois que ça tombe pendant l'année scolaire, on voulait pas louper ça"

Dans les écoles et les centres sociaux de Saint-Chamond, c'était carnaval mardi. Au programme pour les enfants : ateliers maquillage, défilés et spectacles. Certains parents aussi ont participé à la fête.

Saint-Chamond, France

C'était jour de carnaval mardi à Saint-Chamond, avec des animations en fin de journée et en soirée dans les différents quartiers de la ville. La journée a été festive dans les écoles de la ville surtout. Par exemple à l'école privée Saint-Julien, dans le quartier du même nom. Les 113 enfants de l'établissement ont tous passé la journée déguisés, grâce au centre social du quartier, ils ont même été maquillés. Au programme aussi de cette journée de carnaval, un défilé dans les rues du quartier et un grand goûter préparé par les parents d'élèves. Certains parents qui ont accompagné les enfants pendant le défilé hors de l'école s'étaient eux-mêmes déguisés.

Un carnaval très animé à l'école privée Saint-Julien de Saint-Chamond. Copier

"En général, le carnaval ça tombe toujours pendant les vacances, et là, ça tombe pendant l'année scolaire, donc on voulait pas louper ça", explique le directeur de l'école, Gaël Scalia. Et les enfants ont effectivement marqué le coup en sortant leurs plus beaux déguisements : cow-boy, pirate, super héros... et beaucoup de princesses !