Carnaval de Belfort : le programme de l'édition 2019

Le carnaval de Belfort aura lieu le dimanche 7 avril 2019, avec pour thème cette année : le monde de l'enfance. On attend près de 700 participants dans le cortège avec chars et déguisements.

Belfort, France

C'est le thème du monde de l’enfance qui est mis à l’honneur cette année sur le carnaval de Belfort. "De Peter Pan au Manège enchanté, le public est invité à vivre un moment magique au cœur des contes et des dessins animés de son enfance". Environ 700 personnes formeront le défilé dont 200 personnes issues de neuf troupes d’animation. Voici le programme détaillé du carnaval de Belfort, édition 2019 !

Le parcours détaillé du carnaval

13h45 Départ des chars des deux points de regroupement (Techn’Hom et Forges)

Départ des chars des deux points de regroupement (Techn’Hom et Forges) 14h30 Regroupement des chars et des troupes sur la place de la République

Regroupement des chars et des troupes sur la place de la République 14h55 Lancement du défilé par M. le Maire, à l’entrée du boulevard Carnot

Lancement du défilé par M. le Maire, à l’entrée du boulevard Carnot 15h Départ de la parade comprenant un véhicule ouvreur de Belfort Auto Rétro et 13 chars décorés, ainsi que 9 troupes musicales et festives

Départ de la parade comprenant un véhicule ouvreur de Belfort Auto Rétro et 13 chars décorés, ainsi que 9 troupes musicales et festives 15h-16h Circulation du cortège sur le même parcours que l’année dernière

Circulation du cortège sur le même parcours que l’année dernière 16h Arrivée du cortège place de l’Arsenal

Arrivée du cortège place de l’Arsenal 16h30 Mise à feu de M. Carnaval

Déviation et plots en béton

Une déviation sera mise en place depuis le faubourg de Montbéliard (à l’intersection avec la rue Denfert). Les véhicules passeront par la rue Thiers, l’avenue Wilson, le pont Michelet, la rue des Trois Dugois et la rue de l’As de carreau. Un dispositif anti-intrusion de véhicules (plots en béton) sera par ailleurs installé sur l'ensemble du parcours pour assurer la sécurité du public.

Le parcours de l'édition 2019 - Mairie de Belfort

Le carnaval 2019 est organisé par la Ville de Belfort avec la collaboration du Comité des Fêtes, des Centres socioculturels et Maisons de quartier Oïkos, des maisons de quartier des Forges et du centre ville, du périscolaire de la Ville, de l’Armée du Salut, des communes de Lepuix-Gy et de Méziré, du collectif 1+1.