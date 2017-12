Carnaval de Dunkerque 2018 : notez les dates des bandes et des bals

Le Carnaval de Dunkerque commence juste après les fêtes de d'année ! Dans la région de Dunkerque il commence samedi 6 janvier pour se terminer au mois d'avril 2018 : près de 4 mois de rendez-vous incontournables pour les amoureux du vrai carnaval.

Après Noël, la Saint-Sylvestre et le jour de l'an, le carnaval de Dunkerque débute le samedi 6 janvier pour se terminer au mois d'avril 2018. Des jours de fêtes attendus par des milliers de personnes en Nord Pas-de-Calais et au-delà.

Bien sûr, les trois dates les plus attendues sont celles des 3 joyeuses : les bandes de Dunkerque, la Citadelle et Rosendaël, les 11, 12 et 13 février 2018 mais les vrais carnavaleux suivront les bals et les bandes de la région jusqu'au mois d'avril.

Le parcours des bandes des 3 joyeuses sera mis en ligne ici dès que possible. Comme l'an passé, les parcours des bandes seront bien encadrés et la sécurité assurée par la ville.

Les dates principales du Carnaval de Dunkerque 2018

Samedi 6 janvier Bal de Neuches Cô à Uxem ; Bal des Joyeux Beultes à Bray-Dunes

; Bal des Joyeux Beultes à Bray-Dunes Dimanche 7 janvier Bande de Ghyvelde et bande de Cappelle la Grande

Vendredi 12 janvier Bal des Neuze-Nyt à Cappelle-la-grande

Samedi 13 janvier Bande de Fort-Mardyck, bal des Ckouckenards et bal enfantin des Ckouckenards à la Poudrière, bal enfantin de Bray-Dunes

Dimanche 14 janvier Bande de Bray-Dunes

Vendredi 19 janvier Bal des Peulemeuches à Hoymille

Samedi 20 janvier Bal du Chat Noir - Kursaal

Dimanche 21 janvier Bande d'Armbouts-Cappel

Vendredi 26 janvier Bal des Reutelaeres à Téteghem

Samedi 27 janvier Bal enfantin de Tétéghem, bande de Zuydcoote, Nuit de la Rose au Kursaal et bal des Judcoot Lussen à Zuydcoote

Dimanche 28 janvier Bande de Téteghem et de Rexpoëde

Vendredi 2 février Bal des 8 wiches à Loon-Plage

Samedi 3 février Bande de Mardyck et de Brouckerque; Bal enfantin d'Herzeele; Bal des Corsaires au Kursaal; Nuit de la Bringue à la Poudrière

Dimanche 4 février Bande de Saint-Pol-sur-Mer et de Godewaersvelde

Mardi 6 février Bal des ainés à Gravelines

Mercredi 7 février Carnaval des séniors au Kursaal

Vendredi 9 février Bal des Pint'jes à Grande-synthe et bal des Nucholaers à Gravelines

Samedi 10 février Bal enfantin des Cootches Gais à St Pol sur Mer et bal enfantin des Chucheurs à Winnezeele; Bande de Grande-Synthe et de la Basse-Ville ; Nuit de l'Oncle Cô au Kursaal

Dimanche 11 février Bande de Dunkerque ; carnaval enfantin de Grand-Fort-Philippe; Bal des Acharnés au Kursaal

; carnaval enfantin de Grand-Fort-Philippe; Lundi 12 février Bande de la Citadelle

Mardi 13 février Bande de Rosendaël ; Bande de Grand-Fort-Philippe, bande des Huttes à Gravelines et bande de Petit-Fort-Philippe, Nuit de l'islandais à Grand-Fort-Philippe

; Bande de Grand-Fort-Philippe, bande des Huttes à Gravelines et bande de Petit-Fort-Philippe, Nuit de l'islandais à Grand-Fort-Philippe Mercredi 14 février Bal enfantin des Chevaliers au Kursaal, bal enfantin des Klottebreks à Rosendaël et bal enfantin des amis des géants à Grande-Synthe

Vendredi 16 février Bal des Creutches à Armbouts-Cappel; Kiekeun et bal des Zygomards à Gravelines

Samedi 17 février Bande de Petite-Synthe, carnaval enfantin de Hoymille; Bal des Gigolos et Gigolettes au Kursaa et bal des Joyeux Berguenards à Bergues

Dimanche 18 février Bande de Malo-les-Bains et Bal de la Violette au Kursaal

Vendredi 23 février Bal des Potes-Iront à Coudekerque-Branche et Nuit des Zotes à Gravelines

Dimanche 25 février Bande de Coudekerque-Branche et de Warhem

Samedi 24 février Bande enfantine de Coudekerque-Branche et bande de Loon-Plage; bal des Optimistes à la Poudrière

Mercredi 28 février Bal enfantin de Coudekerque-Branche; Bal enfantin de Rexpoëde; Bal des ptits Zigottos - Loon-Plage

Vendredi 2 mars Bal des Bierenaeres à Bierne et Bal des Rose Marie à Gravelines

Samedi 3 mars Bande de Leffrinckoucke et Bal du Printemps au Kursaal

Bande de Leffrinckoucke et Dimanche 4 mars Bande de Ledringhem et de Wormhout

Mardi 6 mars: Carn’Ados à Gravelines

Vendredi 9 mars Bal des Boucaniers à Gravelines

Samedi 10 mars Bande de Drincham et de Houtkerque; carnaval enfantin de Bergues; carnaval enfantin de Loon-Plage et bal des Buckenaeres à Wormhout

Dimanche 11 mars Bande de Bergues;

Vendredi 16 mars Nuit du Pôdingue à Rexpoëde

Samedi 17 mars Bande de Gravelines-Centre et de Bollezeele; bal des ptits Baigneurs à Gravelines et bal des Gais-Luron à Bray-Dunes

Dimanche 18 mars Bande de Bourbourg

Samedi 24 mars Bal des Stekebeilles à Ghyvelde;

Dimanche 25 mars Bande de Hoymille

Vendredi 30 mars Bal enfantin des Veintches à Ruminghem

Samedi 31 mars Bande de Killem et bal des Swingelaeres à Killem

Samedi 07 avril Bal du Prestige à Ruminghem

Dimanche 08 avril Bande de Pitgam

