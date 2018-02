Les trois dates les plus importantes du Carnaval de Dunkerque sont celles des trois joyeuses : dimanche 11, lundi 12 et mardi 13 février 2018. Pour tout savoir sur le parcours des bandes, où stationner, comment aller au centre de Dunkerque, consultez notre page.

Dunkerque, France

C'est une tradition millénaire qui rassemble tous les dunkerquois de cœur du monde entier : le Carnaval de Dunkerque se déroule pendant toute la période hivernale de janvier jusqu'aux premiers beaux jours d'avril.

Tous les week-ends, bandes et bals s'enchaînent pour le plaisir de tous. Mais les trois jours les plus célèbres et les plus endiablés sont ceux qui précèdent le mardi-gras. Ce sont les trois joyeuses. Trois jours de bandes et de bals que les dunkerquois ne manqueraient pour rien au monde.

Cette année 2018, les trois joyeuses sont donc le dimanche 11 février avec la bande de pêcheurs, le lundi 12 février avec la bande de la Citadelle et le mardi 13 février avec la bande de Rosendaël.

Bande des pêcheurs (visschersbende) du Carnaval de Dunkerque

C'est la bande la plus importante et la plus populaire. L'an dernier ce ne sont pas moins de 50 000 personnes qui ont participé et 3500 harengs (environ 500 kilos).

Nos conseils de bons carnavaleux : pour vous rendre sur place, à pied, portez un déguisement (hors déguisement militaire ou religieux) puis acceptez la fouille aux entrées de la zone (aucune arme, ni couteau, même factice).

Bien sûr vous aurez révisé les chansons du carnaval et la charte du carnavaleux (en pied de page).

Pour vous désaltérer, parce que chanter ça donne soif, procurez-vous un gobelet collector et solidaire au prix de 1 euro (les bénéfices de la vente iront à la « Fondation du Dunkerquois solidaire ». Et si vous avez une petite faim, goûtez au Zotc'he des comtesses, le gâteau du Carnaval de Dunkerque. N'oubliez pas d'envoyer une carte postale avec un des deux timbres personnalisés !

Parcours de la bande des pêcheurs - Carnaval de Dunkerque 2018 - Ville de Dunkerque

Accès au centre-ville : il est vivement conseillé de suivre le fléchage pour rejoindre les parkings gratuits mis à la disposition du public..

en provenance de Calais ou de Belgique (A16), empruntez la sortie N°33 et suivez le fléchage " Stades des Flandres " : parking de 825 places ainsi que le long du canal exutoire (99 places)

" : parking de 825 places ainsi que le long du canal exutoire (99 places) en provenance de Lille (A 25), suivez la direction "Dunkerque port" puis les Quais Freycinet 1 et 2 ainsi que le parking du Pôle Marine.

Navettes : Dk Bus Marine, les Taxis Dunkerquois et la Ville de Dunkerque proposent un service de transport pour les carnavaleux désirant se rendre ou revenir du bal via des navettes de bus.

Le train : TER Hauts-de-France augmente la capacité des trains le dimanche 11 février 2018 pour le Bal des Acharnés avec la Bande de Dunkerque et le dimanche 18 février 2018 pour le Bal de la Violette avec la Bande de Malo-les-Bains.

Bande de la Citadelle du Carnaval de Dunkerque

Après la bande des pêcheurs et le bal des acharnés, le carnaval continue avec la bande de la Citadelle le lundi 12 février.

Parcours de la bande de la citadelle - Carnaval de Dunkerque 2018 - Ville de Dunkerque

Bande de Rosendaël du Carnaval de Dunkerque

C'est la dernière des trois joyeuses le mardi gras, cette année le mardi 13 février.

Parcours de la bande de Rosendaël - Carnaval de Dunkerque 2018 - Ville de Dunkerque

La charte des carnavaleux

Le Carnaval de Dunkerque est un rendez-vous festif et convivial. Tout le monde participe et la réussite de l'événement repose sur chacun. C'est pourquoi il est important de connaître et de respecter la charte du Carnaval de Dunkerque.

A carnaval, on est là pour s’amuser,

Au carna, on vient pas pour casser,

À Dunkerque, on a envie de faire la fête,

Nous n’avons qu’une seule idée en tête :

Conjuguer passion et tradition

Avec respect et société.

Tous les carnavaleux naissent libres et égaux,

Mais doivent attendre d’être grands pour aller devant,

La chapelle est un lieu sacré,

Qui doit être respecté.

Apprends les chansons

et chante en chœur.

Marche quand les fifres jouent

Au lieu de pousser comme un fou.

Et quand les cuivres et les tambours résonneront

Tous ensemble nous chahuterons,

Le carnaval : dans les chahuts, devant la musique,

derrière la bande

Sur les côtés, dans les cafés,

mais jamais entre la première ligne et les

musiciens en cirés, batche rayée.

Quoi qu’on dise, carnaval a ses règles,

Il faut les respecter,

Si tu veux que carnaval se passe bien,

Prends-toi en main, gamin !